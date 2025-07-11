大學分科測驗》化學科圖表占分近3年最多 高中師：題目創新偏難

台北市高中化學科教師群解析分科測驗考題。（記者楊綿傑攝）

2025/07/11 15:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕分科測驗首日次科考化學，大考中心分析，試題難度較去年稍高屬「中偏難」，鑑別度適當，包括天然氣主成分甲烷燃燒、奈米硫生成速率、酸鹼滴定等生活中科學概念入題。整卷一半試題與圖表相關，考生須具備數據解讀能力。高中教師則認為，今年考題題型新穎，考生須活用基本概念，題組多、圖表相關題目占分近3年最高，整體試卷偏難。

大考中心顧問劉宗緒指出，今年考題難度較去年高一些，整卷有31題，難度為易者有4題、中偏易12題、中偏難12題、難的有3題，整體難度屬於中偏難。易題會需要基本化學知識與圖片判讀能力，如第26題，考生須看懂4個化合物的有機結構，並了解關鍵的官能基團。難的題目概念複雜，需要將變因分離才能看出題型原貌，如第30題酸鹼中和題目，還要考量導電度，屬複合題目，圖片判讀就更顯重要。

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特色試題方面，劉宗緒提到，第29至31題以女同學做實驗為情境，扣合性平議題，考題內容需要考生整合「有機化合物的性質與反應」、「酸鹼滴定與導電度實驗」等學習內容，並結合果膠結構、滴定曲線等2張圖形判讀能力，旨在評量考生統整思考綜合運用的能力，具體呈現108課綱精神。

建國高中教師趙君傑認為，今年基本題少、題組題多，總題數較去年多，其中圖表題占分也從去年64分提高到72分，是近3年最高，考生必須將自己的化學知識整理出來，才能進一步解釋、分析、作答，整體而言整卷偏難。

北一女中教師江慧玉評論，如第16、17題考甲烷燃燒、第23至25題的理想溶液與非理想溶液概念，都非常靈活，必須結合實驗數據或圖表判讀，考驗學生活用基礎能力。

中山女高教師劉泓其則舉例，今年包括材料、能源、及環境友善內容持續入題，如第26至28題考關於化合物與性早熟的關係，讓考生所學可以連結到環境與生活。

根據大考中心數據，化學科應到2萬1863人、實到2萬366人，缺考1497人，缺考率6.85%。而上節物理科違規部分，有12人未攜帶有效證件應考、6人手機未完全關機、飲水與考試結束響鈴後仍作答各有3人，都將面臨扣分。

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