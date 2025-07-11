網頁詐騙蹭台東熱氣球嘉年華 縣府提醒官方商品僅鹿野高台現場販售

台東縣政府說，目前並未透過任何網路平台銷售哆啦A夢官方商品，或提供搭乘熱氣球優惠。（台東縣政府提供）

2025/07/11 16:24

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府主辦「2025臺灣國際熱氣球嘉年華」，近期出現許多疑似詐騙網站，要求民眾加入LINE會員，縣府提醒民眾千萬不要輕易提供個資，目前並未透過任何網路平台銷售哆啦A夢官方商品，或提供搭乘熱氣球優惠。縣府說明並重申，目前「臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival」為唯一官方臉書，追蹤人數已高達26萬人，請民眾多加注意。

縣府表示，近期網路聲稱可以「提供免費繫留票券」、「保證搭乘」、「官方限定聯名商品」、「廉價販售哆啦A夢商品」等，並要求加入LINE會員或提供個人資料，這些均為詐騙網站，縣府已展開調查並向平台檢舉要求下架，目前所有的熱氣球商品皆由臺東縣政府取得合法授權並經活動廠商製作，僅於鹿野高台現場實體販售，無任何網路販售平台。

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交觀處指出，熱氣球繫留體驗的購票方式僅兩種：一、官方網站的合作平台「易遊網」線上預約，7月、8月預約場次都已經透過網路銷售完畢；二、現場售票排隊購票，活動並未授權任何第三方平台、社群帳號、個人代售或轉賣，請民眾務必提高警覺，勿受假訊息誤導。

再者，哆啦A夢造型熱氣球僅供展示拍照使用，並不開放搭乘，現在有意搭乘熱氣球體驗請至現場購票，平日票價500元、假日600元。

交觀處處長卜敏正說明，詐騙廣告常以「先加入LINE會員」或「索取ID」等方式誘導個資，遊客切勿點擊不明連結或提供個資，以免個資外洩或被扣款。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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