觀光科新生哭訴錄取卻沒得念！ 新竹光復中學澄清如期開班

新竹市光復中學校方澄清觀光科會如期開班。（記者洪美秀攝）

2025/07/11 16:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕國中會考竹苗區8日放榜，有錄取光復中學觀光科學生在社群Threads發文稱，已通過面試錄取也報到了，卻被通知要選別的科，讓報到的學生很傻眼，質疑為何要學生放棄選觀光科，尤其已有23名學生報到，為何還要23名學生去選別的科系？請學校及教育部給學生一個說法。

對此，光復中學表示，學生應該是誤會了，學校依往例都會再次詢問報到學生的就讀科系意願，學生如果確定要讀相關科系，就會開班，而今年觀光科有23名學生報到，雖不足45人的開班目標，但學校仍會開班，詢問報到學生就讀意願只是進行內部統計，學校仍會依教育部國教署相關規定開班，不會不開班，也都逐一跟學生和家長說明，請學生安心放心。

請繼續往下閱讀...

投訴學生稱好不容易透過面試錄取光復中學觀光科，但報到當天就被告知要不要選別的科別，讓人整個傻眼，質疑會選觀光科就是有就讀意願，為何報到後還被學校要求要不要選別的科別，有觀光科學生後來確實改選資處科，質疑學校是為了關閉觀光科，才要學生報到後再選別的科別，質疑這樣做有符合教育部規範嗎？為何學校可擅自要求學生選別的科別？

學生投訴錄取觀光科，報到卻被告知不開班，質疑學校做法。（照片截取自串文貼文）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法