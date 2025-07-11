為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    觀光科新生哭訴錄取卻沒得念！ 新竹光復中學澄清如期開班

    新竹市光復中學校方澄清觀光科會如期開班。（記者洪美秀攝）

    新竹市光復中學校方澄清觀光科會如期開班。（記者洪美秀攝）

    2025/07/11 16:22

    〔記者洪美秀／新竹報導〕國中會考竹苗區8日放榜，有錄取光復中學觀光科學生在社群Threads發文稱，已通過面試錄取也報到了，卻被通知要選別的科，讓報到的學生很傻眼，質疑為何要學生放棄選觀光科，尤其已有23名學生報到，為何還要23名學生去選別的科系？請學校及教育部給學生一個說法。

    對此，光復中學表示，學生應該是誤會了，學校依往例都會再次詢問報到學生的就讀科系意願，學生如果確定要讀相關科系，就會開班，而今年觀光科有23名學生報到，雖不足45人的開班目標，但學校仍會開班，詢問報到學生就讀意願只是進行內部統計，學校仍會依教育部國教署相關規定開班，不會不開班，也都逐一跟學生和家長說明，請學生安心放心。

    投訴學生稱好不容易透過面試錄取光復中學觀光科，但報到當天就被告知要不要選別的科別，讓人整個傻眼，質疑會選觀光科就是有就讀意願，為何報到後還被學校要求要不要選別的科別，有觀光科學生後來確實改選資處科，質疑學校是為了關閉觀光科，才要學生報到後再選別的科別，質疑這樣做有符合教育部規範嗎？為何學校可擅自要求學生選別的科別？

    學生投訴錄取觀光科，報到卻被告知不開班，質疑學校做法。（照片截取自串文貼文）

    學生投訴錄取觀光科，報到卻被告知不開班，質疑學校做法。（照片截取自串文貼文）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播