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    柏油路不見了！連日暴雨彰化驚現「稻草」路

    暴雨退去後，稻田旁道路變成「稻草路」，大片稻稈覆蓋柏油路，嚴重影響通行與行車安全。（記者張聰秋攝）

    暴雨退去後，稻田旁道路變成「稻草路」，大片稻稈覆蓋柏油路，嚴重影響通行與行車安全。（記者張聰秋攝）

    2025/07/11 14:55

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今年（2025）一期稻作約2萬7390公頃，全國第一，丹娜絲颱風前接近9成收成，準備展開二期稻作，不料，颱風過後帶來的暴雨回馬槍，造成稻田淹成汪洋，積水退去後，大量稻稈飄流到馬路，覆蓋整條馬路一夕成了「稻草路」，危及用路人安全。

    埔鹽鄉施姓稻農說，風災前就已在田間撒下腐化菌，但稻稈都還沒有變黑爛掉，就下起大雨，稻稈在水面載浮載沈，堵塞排水口，造成田裡淹水，淹水後稻稈滿溢而出，堆置到馬路上，衍生成另類災情。

    柏油路成了「稻草路」阻礙通行，稻田旁住戶抱怨連連，當地居民擔心出太陽後泡過水的稻草曝曬變爛泥，造成路面濕滑，汽機車輛行駛而過，很容易打滑摔倒。縣府農業處指出，目前只能等天氣轉好，後再就地翻土整理，飄流到馬路的，就由道路養護權責單位協助清理。

    鄉公所則建議民眾，等天氣放晴時，協助將稻草清掃至路邊，公所清潔隊會派車派人清運到適當場地堆置，讓其自然腐化。

    稻稈堆成小山丘，暴雨過後彰化衍生另類災情。（記者張聰秋攝）

    稻稈堆成小山丘，暴雨過後彰化衍生另類災情。（記者張聰秋攝）

    稻草滿溢堆到田埂與馬路，稻農傷透腦筋。（記者張聰秋攝）

    稻草滿溢堆到田埂與馬路，稻農傷透腦筋。（記者張聰秋攝）

    暴雨重創未收割稻田，大片稻穀倒伏水中，影響品質與產量，農糧署啟動公糧收購機制因應。（記者張聰秋攝）

    暴雨重創未收割稻田，大片稻穀倒伏水中，影響品質與產量，農糧署啟動公糧收購機制因應。（記者張聰秋攝）

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