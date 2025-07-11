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    首頁　>　生活

    嘉縣梅山鄉公所加緊搶修 碧湖村拚今復電

    162甲縣道沿途樹木倒塌，加上連日大雨增加搶修難度。（記者王善嬿攝）

    162甲縣道沿途樹木倒塌，加上連日大雨增加搶修難度。（記者王善嬿攝）

    2025/07/11 15:34

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕「丹娜絲」颱風造成嘉義縣逾25萬戶曾經停電，經連日搶救，今天還有1萬餘戶還沒「來電」；梅山鄉碧湖村停電今邁入第6天，梅山鄉公所協調太平三元宮香客大樓，讓碧湖村民免費洗澡，今趁天氣放晴，委託包商會同台電人員搶修電力，力拚今天復電。

    台電嘉義區營業處說，「丹娜絲」颱風橫掃嘉義，尤其嘉義布袋登陸地區基地台、電杆毀損嚴重，全國支援機具及人力已進駐，全力搶修；山區維持以往搶修人力，然而因連日風雨不斷，造成土石鬆軟、樹木倒塌影響導線等因素，增加搶修難度，都照進度持續搶修中。

    梅山鄉長林俊謀表示，包括瑞峰、安靖等村到昨天陸續復電，碧湖村部分，由於162甲縣道上樹木傾倒壓毀電線，山區連日大雨加上人力有限，增加搶修難度，今天公所已經委託包商會同台電人員搶修電力，希望今天就能恢復電力。

    林俊謀表示，目前梅山鄉重要聯絡道路都已經搶通，不過為了方便碧湖村民就近洗澡、更衣，協調太平三元宮的香客大樓讓碧湖村民洗澡，減少停電期間生活的不便。

    碧湖村長簡金榜說，颱風一度造成樹木倒塌、阻礙交通，村民組自救隊將道路搶通，目前出入交通都沒問題，不過因為停電，冰箱食物都壞掉、不能吃，還有村民手機沒電，只能拿到車上充電，保持與外界的聯繫。

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