北埔5鄰民宅地基面臨豪大雨掏空 30多人住不安

新竹縣北埔鄉大湖村5鄰何宅因為一旁的駁坎崩塌，導致房宅地基也岌岌可危。（記者黃美珠攝）

2025/07/11 16:07

〔記者黃美珠／新竹報導〕丹娜絲颱風已遠颺，但為新竹帶入的雨水卻仍不斷，新竹縣北埔鄉大湖村5鄰、12鄰今天就各自傳出民宅旁駁坎和住家附近邊坡崩塌的災情，前者甚至讓緊鄰的何姓4戶住家地基面臨掏空，30多名老小居住不安。

大湖村長劉金庭說，丹娜絲颱風已替北埔帶來持續至少1週的雨勢，在土壤土性不易透水，吸飽後反而很容易整片滑動、崩塌，這樣天氣持續下去，對山區居民真的壓力很大 。

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他說，前天他先後接到5鄰何屋、12鄰姜屋的通報，前者住家旁駁坎因為天雨，整片崩落下方約2層樓高的農田，緊鄰駁坎的房宅地面已經龜裂，不僅何家幾十口同住的三合院地基再下去很可能會被掏空，就連何家上方另外10幾戶也都間接面臨著威脅。至於12鄰姜家那邊崩塌的邊坡，所幸距離民宅還約有30公尺遠可以緩衝，但也仍需儘快處理，以免災情擴大。

鄉長莊明增、鄉代會主席徐鏡明今天早上在村長劉金庭帶領下，會同水保署台北分署先後會勘，莊明增要求公所建設課先在何宅崩塌面裝設帆布棚截水、引流避免持續沖刷土石，真的威脅到民居，後續則向縣府、中央看是否能納入災後復建之列。國民黨立委林思銘則派辦公室秘書柯千雅到場了解，承諾會幫忙跟縣府和相關單位協調儘速復舊。

北埔鄉長莊明增（左）說，他會請公所建設課先在圖左上的崩塌面鋪上帆布截水，避免持續沖刷再發生崩塌，後續再向縣府、中央爭取看能否納入災後復建。（記者黃美珠攝）

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