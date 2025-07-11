屏東高屏溪出現龍捲風 萬丹鄉民嘖嘖稱奇

屏東高屏溪出現龍捲風（盧奕銘提供）

2025/07/11 14:26

〔記者葉永騫／屏東報導〕丹娜絲颱風過境後屏東氣候變化異常，今天中午高屏溪萬丹段出現龍捲風，過程大約10分鐘就消失，目擊的萬丹鄉民盧奕銘表示，當時大約接近中午12點，突然間外面都沒有風，很悶熱，他抬頭一看，就在高屏溪河床出現一個龍捲風不斷的移動，一下子就不見了，大家都覺得很神奇，從來沒有看過。

從事牛奶運輸的盧奕銘表示，今天中午接近12點時，他從萬丹鄉社皮走到戶外要查看司機運輸情形，突然間戶外變得很悶熱，沒有一點風，抬頭往高屏溪方向一看，竟發現出現龍捲風，從社皮往屏東市的方向移動，一下子有尾部，一下子又消散，過程大約10分鐘就完全不見了，他在萬丹住了幾十年從來沒有見過龍捲風，所幸龍捲風形成要有寬廣的地方，萬丹鄉並沒有合適的地點形成，只有高屏溪有這個條件，但還是很快就消失了。

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萬丹鄉不少目擊的民眾對於出現龍捲風都嘖嘖稱奇，所幸並沒有造成人員和財物的損失。

恆春氣象站主任薛全義表示，今天中午時候有一個強烈對流胞從高雄往萬丹移動，加上該處空曠，所以形成龍捲風或漏斗雲。

屏東高屏溪出現龍捲風，距離萬丹鄉社皮相當近。（盧奕銘提供）

屏東高屏溪出現龍捲風從萬丹社皮就能看到。（盧奕銘提供）

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