苗縣後龍好望角音樂節12日登場 有交管、可搭接駁車

苗栗縣後龍好望角音樂節12日登場，竹南警分局祭出交通管制措施，圖為交通資訊圖，供民眾參考。（竹南警分局提供）

2025/07/11 13:51

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮公所去年首度舉辦好望角音樂節，吸引大批民眾共襄盛舉，人、車潮擠爆好望角，今年將在明（12）日下午4點至晚間9點登場，邀請歌后魏如萱、人氣樂團麋先生等樂團輪番演出，預估仍將吸引大批人潮；苗栗縣警察局竹南分局將於明日將在會場周邊實施交通管制措施，建議民眾多加利用主辦單位提供的接駁車服務。

後龍鎮長謝清輝表示，今年好望角音樂節邀請重量級卡司演出，包括人氣樂團麋先生、怕胖團、芒果醬、甜約翰、溫室雜草等，甫獲得第二次金曲獎華語最佳女演唱人的歌后魏如萱將壓軸演出，去年舉辦時吸引約3萬人，人潮擠爆好望角，今年仍預估湧入大批人潮。

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竹南警分局考量活動將吸引大批人潮，將於活動明日實施交通管制措施。會場周邊交通要道將進行封閉，汽車無法直接駛入，建議民眾多加利用主辦單位提供的接駁車服務；機車則可直行至會場周邊指定區域停放。

接駁車服務地點如下，請民眾多加利用：

1、東和鋼鐵停車場至會場，配置3輛中型遊覽車接送。

2、媽靈宮前至會場，配置3輛中型遊覽車接送。

3、後龍火車站至會場，配置5輛大型遊覽車接送。

4、苗栗高鐵站至會場，配置5輛大型遊覽車接送。

5、台6線沿線三處（同興公車站、南龍公車站、南社紀念雕塑前），共配置2輛大型遊覽車接送。

6、苗33線與苗32線交會口至會場，配置2輛大型遊覽車接送。

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