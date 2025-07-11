為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大學分科測驗》化學藏大魔王 高雄考生：圖表有點複雜

    分科測驗考生進入試場備戰。（記者許麗娟攝）

    分科測驗考生進入試場備戰。（記者許麗娟攝）

    2025/07/11 13:17

    〔記者許麗娟／高雄報導〕大學分科測驗首日上午進行完第2節化學科測驗，高雄考生普遍認為偏難，而且圖表判斷是「大魔王」，要花比較多時間解讀，拿分不易。

    高雄中學唐姓考生表示，考題中的圖表比較複雜，需要分析的資料很多，如非選題題組內以果膠結構的官能基為題，提供導電度及pH值的實驗圖表，要求得出不同的值，也列出混合溶液中不同種類分子作用差距的曲線圖，需進行多選題分析，「如果要拿分，要明確知道自己需要取用的資料，否則會迷失在圖表中」。

    高雄女中藍姓考生認為，今年化學考題與上一屆差不多，但題組的圖表不太清楚，將大量數據混合在表中，要抽絲剝繭得出答案花很多時間。

    新興高中林姓考生則說，今年計算題比較難，但有一些手寫題較平易近人，如考出官能基概念的題目都相對好作答。

    新莊高中自然組考生詹閔任表示，非選果膠這題算不大出來，題目給出酸鹼滴定實驗的pH值和導電度的圖表，要推測出果膠樣品的pKa（酸度係數）是多少，其他沒有時事題，素養題的題幹長，認為出上一科的物理難。

    新莊高中自然組考生林洺賢表示，有機比較簡單，計算少，題目偏觀念和計算；多選題有一題沉澱表，判斷甲乙丙丁4種不同化合物考驗邏輯，也要背好沉澱表才知道如何寫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播