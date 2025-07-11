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    「青春動滋券」15日起可租借YouBike 新北推薦4條自行車道觀光

    新北市交通局簡任技正吳政諺說，推薦新北市通勤綠廊自行車道騎車觀光，車友可欣賞沿途河岸風光。（新北市交通局提供）

    新北市交通局簡任技正吳政諺說，推薦新北市通勤綠廊自行車道騎車觀光，車友可欣賞沿途河岸風光。（新北市交通局提供）

    2025/07/11 13:42

    〔記者黃子暘／新北報導〕為鼓勵16至22歲青年運動，教育部體育署開放相關族群領取500元面額「青春動滋券」，15日起可利用租借YouBike公共自行車（包含2.0與2.0E電動輔助自行車）。新北市交通局簡任技正吳政諺說，推薦新北市通勤綠廊自行車道騎車觀光，包含二重環狀河濱自行車道、八里河濱自行車道、大溪河濱自行車道及新店溪河濱自行車道等，車友可欣賞沿途河岸風光。

    吳政諺表示，交通局以二重環狀河濱自行車道、八里河濱自行車道、大溪河濱自行車道及新店溪河濱自行車道等四條路線為主幹道，串聯33座YouBike租借站，週末吸引許多車友前來享受運動樂趣和水岸風光，詳情可至交通局「新北市自行車通勤綠廊」網頁查詢。

    此外，吳政諺說，新北市YouBike提供免費公共自行車傷害險，騎乘YouBike前請於YouBike官網或APP登錄會員，完成投保「公共自行車傷害險」，也呼籲大家騎乘時遵守交通規則及禮讓行人；此外，拖鞋與洞洞鞋易滑脫，影響自行車踩踏、剎車等動作，可能導致受傷，騎乘自行車時應選擇包覆性佳且不易滑脫的鞋款，以確保騎乘安全。

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