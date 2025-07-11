學位國際生創近5年新高 教育部強化留台輔導機制

教育部國際司司長李毓娟致詞表示，為解決產業中高階技術人才需求，教育部配合「強化人口及移民政策」，自113學年起實施「大專校院國際生留台就業輔導專業化計畫」。（教育部提供）

2025/07/11 13:30

〔記者林曉雲／台北報導〕據教育部最新統計，113學年來我國就讀正式學位的國際學生逾12.3萬人，創下近5年新高，比上學年再增加3259人，為延攬國際生畢業後留在台灣就業，各大學設有國際生專責輔導就業人員，教育部今（11）日辦理培訓，增進輔導知能及提供系統性支援，以強化留台輔導機制。

教育部國際司司長李毓娟致詞表示，為解決產業中高階技術人才需求，教育部配合「強化人口及移民政策」，自113學年起實施「大專校院國際生留台就業輔導專業化計畫」，補助大專校院建置國際生職涯諮詢、留台升學及就業輔導機制，透過一級主管領導統籌，橫向整合校內外資源，並瞭解國際生留台動機與所需資源，精準制定就業輔導策略，鏈結國際生於國內就業，並特別補助學校設置專責輔導就業及升學人員。

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全國共有來自76所大專校院、124位就業輔導相關人員參與培訓，李毓娟表示，期許參與培訓的專責人員，能透過系統化培訓與相互交流，提升職涯輔導知能及熟稔國際生留台就業相關法規，洞悉我國人才市場發展與職缺需求，達成我國留任優秀國際生在台就業之目標。

教育部國際司科長施眉綺說明，今日於台北，之前在高雄，辦理2場專責輔導人員培訓，課程內容涵蓋職涯輔導及產業趨勢等，邀請學校資深就業輔導講師依輔導國內學生就業的豐富經驗，延伸至國際生職涯輔導，提供專責輔導人員瞭解國內職場生態，引導國際生進入就業市場；並聘請業界專業講師，由不同角度聚焦輔導溝通技巧、職涯諮詢等重點、協助專責輔導人員掌握我國勞動力市場人才需求等相關資訊。

另也邀請勞動部勞動力發展署及內政部移民署代表，講解僑外生留台工作許可與僑外生居留證申辦等規定，課程包括專責輔導就業人員分組研討，針對「與企業共同規劃課程」、「建立學習與就業作業流程」與「落實留台升學及就業追蹤」等議題，分享各校實務作法，彼此相互學習與借鏡觀摩，以協助國際生留台就業。

教育部補助大專校院設置輔導國際生專責人員，全國共有來自76所大專校院、124位就業輔導相關人員參與培訓。（教育部提供）

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