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    分科測驗建臺高中報錯考科 大考中心重申：無其他方案

    大考中心表示，分科測驗都按照簡章辦理，不會有其他方案。再度宣告建臺高中錯誤報名考科之考生，沒有轉圜餘地。（記者楊綿傑攝）

    大考中心表示，分科測驗都按照簡章辦理，不會有其他方案。再度宣告建臺高中錯誤報名考科之考生，沒有轉圜餘地。（記者楊綿傑攝）

    2025/07/11 12:52

    〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度分科測驗今起舉行，不過苗栗建臺高中發生學校為學生報錯考科的重大疏失，大考中心今天表示，分科測驗都按照簡章辦理，不會有其他方案。再度宣告該校錯誤報名考科之考生，沒有轉圜餘地。

    建臺高中被爆出校方報錯23名考生應考科目事件，其中15名考生應報考生物變成考歷史，5名考生應報考歷史卻變成考生物，另有3名學生漏報數學乙科，且直到考前數日才發現，引起社會討論。而後教育部及大考中心皆表示，為維持公平，已無法臨時改正。

    大考中心主任張新仁今天再回應，今年分科測驗按簡章規定辦理，不會有其他方案。學測成績15級分可轉換為60級分，但分科測驗與學科測驗考科不同，端看大學校系在考試入學管道採計之考科。另考試與分發分屬不同單位負責，大考中心無法建議考生如何選填志願。

    根據大考中心數據，分科測驗首科物理科應到2萬1095人，實到1萬9575人，缺考1520人，缺考率7.21%。其中有3人自發性氣胸、1人手腕受傷都啟動備用試場，另有1人因車禍受傷使用特殊作答卷。

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