泰山大窠坑溪二期整治完工 侯友宜視察讚「充滿生機」

泰山大窠坑溪水環境營造計畫第二期完工。（記者羅國嘉攝）

2025/07/11 14:26

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市積極推動「還河於自然」，以生態工法打造人與自然共存的水岸環境。大窠坑溪整治計畫第二期工程自2024年1月開工，歷時一年多，於2025年5月完工，延續第一期成果，改善水質、營造棲地，並新增綠帶步道，讓市民享有更友善、宜人的休憩空間。市長侯友宜今（11）日前往視察並讚譽「整治後的水岸充滿生機」。

侯友宜表示，大窠坑溪過去是封閉的三面光水泥渠道，如今轉型為綠意盎然、生態豐富的水岸，這是新北市「還河於自然」的重要示範成果。整治不僅改善河川水質與景觀，更透過「近自然工法」還原溪流樣貌，讓人、水與環境重新連結。當地居民可從半山雅公園沿甫完工新設步道至山腳公園，體驗長達約1.3公里的景觀綠廊。

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延續第一期成果。水利局長宋德仁指出，第二期工程範圍從堅實橋至山腳溪橋，全長約925公尺，營造水域面積約1萬9800平方公尺，綠化空間超過3200平方公尺。此次延續「不擴張、不破壞」原則，設置曲線格梁、原木丁壩與塊石挑流等構造，改善水流、提高曝氣效果，有效營造多樣棲地環境。此次工程在不影響河防安全前提下，營造出河中島陸域棲地，形成「生態跳島」，成為動物遷徙與棲息的重要場所，目前可觀察到紅冠水雞、翠鳥、黃綠澤蟹等82種野生動物，顯示整治顯著成效。

宋德仁表示，工程總經費達1億5677萬元，並兼顧環境、防洪與民眾使用需求。工程內容除水域環境營造外，沿線新設3處2公尺寬懸臂式鋼構棧道，於堅實一橋增設無障礙入口，強化與社區、公園間的串聯，並導入節能LED照明，提供民眾白天賞景、夜間安全散步的空間。

新北市長侯友宜（左4）等人出席泰山大窠坑溪水環境營造計畫第二期完工啟用典禮。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜等人出席泰山大窠坑溪水環境營造計畫第二期完工啟用典禮。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜等人出席泰山大窠坑溪水環境營造計畫第二期完工啟用典禮。（記者羅國嘉攝）

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