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    大學分科測驗》物理科「半導體製程」入題 高中師：看懂題目是關鍵

    台北市高中物理科教師群分析今年分科測驗物理考題。（記者楊綿傑攝）

    台北市高中物理科教師群分析今年分科測驗物理考題。（記者楊綿傑攝）

    2025/07/11 12:58

    〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度分科測驗首科考物理科。大考中心分析，試題取材自生活情境與現代科技，沒有瑣碎名詞記憶與複雜計算，著重基本概念與表達能力，呼應課綱核心素養，包括「國際量子科學」時事、課堂實作「單極馬達」，以及時下最夯的「半導體先進製程」等都入考題。高中師則認為，考題難易適中，但計算量稍多，能確實理解題意者能取得高分。

    大考中心顧問沈青嵩指出，今年考題有相當比例基本題，包括第一、三、十八題，知道物理學發展進程及可回答；第二、七、十四題則透過物理概念不須計算就能回答。另也重視近代物理發展脈絡，如第十一、十二題，考生須對量子物理基本理論有所了解。

    此外，考題也強調實驗操作與表達能力，如第二十一至二十三題的「等電位線與電場」實驗，考生不僅要明白實驗架構與原理，也要清楚表達實驗步驟與設計，並說明實驗結果。第二十四至二十六題關於半導體的內容，則需要結合閱讀理解、數值分析，並進行圖表判讀。

    建中物理科教師陳泓志指出，今年考題難易適中，情境多，文字閱讀須仔細，題型計算層級較往年偏多，約有5成考題都須動手算，選擇題與計算題都有相當水準。建中物理科教師賴奕帆提到，實驗考題佔14分，有鼓勵學生重視實驗意味。

    松山高中物理教師蔡皓偉認為，第五、六、七、八題的計算易致中等程度學生慌亂，如果能夠適時調整心情先往後看，心情起伏比較不會那麼大。至於第二十四至二十六題的半導體考題，對考生極具挑戰性，若題目能看懂、理解，從圖就可以看出答案。

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