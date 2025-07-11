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    基隆劉銘傳隧道周邊步道施工 暫停開放

    基隆市定古蹟劉銘傳隧道即日起暫停開放。（記者盧賢秀攝）

    基隆市定古蹟劉銘傳隧道即日起暫停開放。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/11 14:19

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣首座現代化鐵路隧道，也是台灣僅存的鐵路隧道遺址，目前市府文化觀局（簡稱文觀局）正在施做獅球嶺砲台周邊步道串聯改善工程，劉銘傳隧道即日起暫停開放，預計年底前重新開放，民眾可以從劉銘傳隧道一直走到獅球嶺。

    文化觀光局指出，市定古蹟劉銘傳隧道開放後，經過2年觀察，發現劉銘傳隧道內及周邊獅球嶺步道有豐富的生物，包括兩棲類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲與無脊椎動物等，其中隧道內有10餘隻的「台灣葉鼻蝠」，每年5月至9月是繁殖期及育幼期。

    文化觀光局為了將劉銘傳隧道及獅球嶺的景點串聯，與市府產業發展處、動物保護防疫所、仁愛區及安樂區公所會勘，調查統整周邊的生態環境，做未來整體生態廊道及觀光廊帶的開放準備。

    文觀局爭取中央經費辦理「獅球嶺砲台周邊步道串聯改善觀光計畫工程」，目前正加緊施工作業，希望改善觀光場景，為兼顧文化景點與生態保育之平衡，劉銘傳隧道即日起將暫停開放，預計在年底左右可以重新開放。

    文化觀光局提醒市民與遊客，為避免驚擾野生動物，封閉期間請勿擅自進入隧道區域，不要在隧道周邊喧嘩、投光或攜帶寵物進入生態敏感區，如發現受傷或異常野生動物，請通報基隆市動保所協助救援與處理。

    在此期間，文化觀光局將邀請相關團體做整體評估及相關監測，並與地方溝通，希望未來開放後，讓更多民眾來到劉銘傳隧道及獅球嶺步道觀光廊帶，不只欣賞美麗的風景，更能感受到生態基隆的魅力。

    劉銘傳隧道內有台灣葉鼻蝠。（記者盧賢秀攝）

    劉銘傳隧道內有台灣葉鼻蝠。（記者盧賢秀攝）

    基隆市定古蹟劉銘傳隧道即日起暫停開放。（記者盧賢秀攝）

    基隆市定古蹟劉銘傳隧道即日起暫停開放。（記者盧賢秀攝）

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