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    台南西羅殿、普濟殿「百年交陪」傳出斷交 原因曝光

    南勢街西羅殿。（資料照）

    南勢街西羅殿。（資料照）

    2025/07/11 12:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南西羅殿今日無預警公告，與交陪超過百年的普濟殿「斷交」！適逢普濟殿舉辦睽違180年「王巡醮」，西羅殿與普濟殿互為主普，在此重要關頭傳出斷交引來各界關注，而造成斷交的「最後一根稻草」原因曝光！

    西羅殿公告，今天起本殿正式與普濟殿斷交。本殿與普濟殿所有ㄧ切的慶典活動，全部取消。消息一出，民眾紛紛湧入臉書一探究竟。據悉，普濟殿「王巡醮」今天起連續3天恭請交陪境神佛登殿，西羅殿為首日第1站，上午7點多普濟殿人員抵達西羅殿並沒有請到預期的開基二鎮，為此，互有衝突後，普濟殿即繼續往下一站前進，西羅殿則發出公告宣布斷交。

    西羅殿回應表示，雙方互動引起不滿的細節部分，不予詳談；但強調「廟有廟格」希望彼此尊重。同為普濟殿主普的馬公廟原訂與西羅殿共同慶贊，攜手耗資數百萬元力邀三立超級夜總會演出、普度植福，也認賠，馬公廟強調，與西羅殿共進退。針對西羅殿宣布斷交，普濟殿則盼以「王巡醮」科儀順利進行力求圓滿，目前不予任何回應。

    知情人士表示，普濟殿請佛預期請到有「四大名佛」之稱的西羅殿開基二鎮，但抵達現場得知是另一神尊要出駕。西羅殿認為，每間廟都有自己設定的「規則」，其他宮廟不應干預。普濟殿則認為兩廟長達百年的交陪情誼，一向都是「二鎮對二鎮」，不能理解為何要破壞這百年的默契。而今天請佛事件成為「壓倒駱駝的最後一根稻草」，雙方鬧得不愉快宣布斷交。

    民眾湧入留言表示，「願兩方能重修舊好」、「都以神明為重，不應該為人」、「神有說要斷交嗎」、「現在人比神還大的意思嗎」、「廟宇界大地震」、「這麼突然」、「全是人在搞」、「神跟神之間是關人屁事」、「希望大家可以好好談」。

    普濟殿現正舉行王巡醮期間。（資料照）

    普濟殿現正舉行王巡醮期間。（資料照）

    西羅殿官網宣布與普濟殿斷交！（截取自台南南勢街西羅殿官網粉絲頁）

    西羅殿官網宣布與普濟殿斷交！（截取自台南南勢街西羅殿官網粉絲頁）

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