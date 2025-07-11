為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日本東武鐵道將贈我「日光詣スペーシア」車頭 12月在台北車站展示

    「日光詣スペーシア」。（日本東武鐵道公司提供）

    「日光詣スペーシア」。（日本東武鐵道公司提供）

    2025/07/11 12:06

    〔記者吳亮儀／台北報導〕日本東武鐵道公司與我國台鐵締結友好協定10周年，將贈東武特急「日光詣スペーシア」號列車的車頭，12月將在台北車站東三門前廣場亮相。台灣鐵道觀光協會理事長周永暉證實，東武鐵道公司希望將這節車頭永久在台灣的博物館保存並展示，象徵鐵道文化交流。

    鐵道迷圈盛傳，這輛國際知名的黃金列車「日光詣スペーシア」是日本鐵道觀光旅遊的特色車廂，將來台展示。周永暉證實，日本東武鐵道公司的確要贈送台灣這節車頭，還希望將它永久在台灣的博物館展示，目前仍在洽談中，但確定的是12月將迎來這節列車車頭，並在台北車站東三門前廣場展示。

    2015年東武鐵道與台鐵簽署備忘錄時，就以台鐵普悠瑪號與「日光詣スペーシア」號首節車廂為主視覺，並在2016年台鐵以PP自強號列車彩繪成黃金列車，許多鐵道迷和台鐵旅客都很熱烈支持。

    台灣鐵道觀光協會表示，東武鐵道公司特別預定在12月將此黃金列車之稱的首節車廂贈送予台灣，這也是東武特急列車首次駛向海外，也是國外列車首次在台鐵場域內展出，別具意義。

    日本東武鐵道將贈我「日光詣スペーシア」車頭，12月在台北車站展示。（台灣鐵道觀光協會提供）

    日本東武鐵道將贈我「日光詣スペーシア」車頭，12月在台北車站展示。（台灣鐵道觀光協會提供）

    日本東武鐵道將贈我「日光詣スペーシア」車頭，12月在台北車站展示。（台灣鐵道觀光協會提供）

    日本東武鐵道將贈我「日光詣スペーシア」車頭，12月在台北車站展示。（台灣鐵道觀光協會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播