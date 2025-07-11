「日光詣スペーシア」。（日本東武鐵道公司提供）

2025/07/11 12:06

〔記者吳亮儀／台北報導〕日本東武鐵道公司與我國台鐵締結友好協定10周年，將贈東武特急「日光詣スペーシア」號列車的車頭，12月將在台北車站東三門前廣場亮相。台灣鐵道觀光協會理事長周永暉證實，東武鐵道公司希望將這節車頭永久在台灣的博物館保存並展示，象徵鐵道文化交流。

鐵道迷圈盛傳，這輛國際知名的黃金列車「日光詣スペーシア」是日本鐵道觀光旅遊的特色車廂，將來台展示。周永暉證實，日本東武鐵道公司的確要贈送台灣這節車頭，還希望將它永久在台灣的博物館展示，目前仍在洽談中，但確定的是12月將迎來這節列車車頭，並在台北車站東三門前廣場展示。

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2015年東武鐵道與台鐵簽署備忘錄時，就以台鐵普悠瑪號與「日光詣スペーシア」號首節車廂為主視覺，並在2016年台鐵以PP自強號列車彩繪成黃金列車，許多鐵道迷和台鐵旅客都很熱烈支持。

台灣鐵道觀光協會表示，東武鐵道公司特別預定在12月將此黃金列車之稱的首節車廂贈送予台灣，這也是東武特急列車首次駛向海外，也是國外列車首次在台鐵場域內展出，別具意義。

日本東武鐵道將贈我「日光詣スペーシア」車頭，12月在台北車站展示。（台灣鐵道觀光協會提供）

日本東武鐵道將贈我「日光詣スペーシア」車頭，12月在台北車站展示。（台灣鐵道觀光協會提供）

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