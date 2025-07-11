北投國中女壘隊驚傳食物中毒！17人就醫 仍有1人留院觀察

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，截至今（11）日上午7時1名學生仍在醫院留觀，其餘均已返回宿舍休息。（衛生局提供）

2025/07/11 12:23

〔記者孫唯容／台北報導〕北投國中女子壘球隊號稱「台灣最強女力」，獲選代表台灣參加本（7）月27日起在美國舉行的2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽，豈料昨（10）日晚間該隊共17名學生中有9人疑似食品中毒，陸續出現身體不適症狀，部分學生有嘴唇發癢、發麻等過敏症狀，校方安排17名學生就醫，其中8人送往台北榮民總醫院，9人送往振興醫院，截至今（11）日上午7時1名學生仍在醫院留觀，其餘均已返回宿舍休息。

台北市衛生局接獲醫院通報後調查，發現北投國中女子壘球隊當天曾食用北市餐飲業者供應的晚餐包括茄子、滷肉、飯；下午餐菠蘿麵包或西多士、凍奶茶，以及午餐的茄子、滷肉、飯、葱蛋，本案累計就醫人數達6人（含）以上，衛生局依食品安全衛生管理法第41條立即命業者暫停作業、停止供應餐點，以防止可能問題產品繼續流通而有擴大風險。

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台北市衛生局已於今天上午派員前往涉嫌餐食製造場所，針對環境衛生、製程品質、人員衛生、硬體設施及倉儲運輸管理等，依食品良好衛生規範準則進行全面查核，同步依現場情形採集食品、食材、從業人員手部與環境檢體送驗。因本案涉及多餐共食，且為進一步釐清可能之病因物質與原因食品，將向衛生福利部疾病管制署申請流行病學調查支援，以利後續判定。

台北市衛生局後續將依衛生福利部食品藥物管理署訂定之「食品中毒病因物質及原因食品判明標準」，綜合檢驗結果、個案攝食情形、潛伏期與症狀等進行研判。若確認為食品中毒，原因食品供應者違反食品安全衛生管理法第15條第1項第4款，依同法第44條處新臺幣6萬元至2億元罰鍰；如涉及情節重大、足以危害人體健康之虞，將依食品安全衛生管理法第49條第1項第2款、刑法第191條及第191-1條移送地方檢察署偵辦。

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