丹娜絲颱風重創中南部 農業部公告第4波天災救助品項

雲林縣因丹娜絲風災及後續豪雨侵襲，農損嚴重，面積逾4400多公頃，金額逾3.2億元。（資料照）

2025/07/11 12:25

〔記者吳柏軒／台北報導〕丹娜絲颱風加上後續豪雨侵襲，導致中南部嚴重農業災害，統計農損已逾23.5億元，農業部再度召開專家會議，今（11日）公告第4波天災救助品項，涵蓋縣市包括：台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣。

依農業部公告，列入災損嚴重的區域及品項，有台中市：香瓜、洋香瓜、苦瓜、農作物育苗作業室－水稻秧苗。彰化縣：硬質玉米、高粱、香瓜、洋香瓜、西瓜、柑橘類、百香果、青割玉米、花卉（非洲菊、大小菊除外）、養蜂。南投縣：紅龍果、水平棚架網室、塑膠布溫網室、食用蕃茄、絲瓜、苦瓜、龍鬚菜、四季豆。

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以及雲林縣全縣的落花生、酪梨、胡瓜；與崙背鄉：不結球白菜、空心菜、菠菜、莧菜、芫荽、其他短期葉菜、萵苣、香芹菜、芥藍、茴香、甘藍、結球白菜、芹菜；北港鎮、大埤鄉：農作物育苗作業室；古坑鄉：竹類（孟宗竹及麻竹）；斗六市：森林副產物－竹筍（麻竹及巨竹）；口湖鄉：牡蠣養殖。

在台南市則是七股區：在漁港區域漁船（筏）；北門區、將軍區、七股區：牡蠣養殖。高雄市則列番石榴、木瓜、改良種芒果、龍鬚菜。屏東縣紅龍果也列入。

農業部也同步公告免現勘地區與品項，有雲林縣、嘉義縣、台南市的青割玉米、食用玉米、硬質玉米、高粱。嘉義市的食用玉米、硬質玉米。

農業部表示，請受災農漁民在公告期限內備齊資料申請現金救助，如果有復耕、復建的資金需求，農業部也提供農業天然災害低利貸款，協助受災農漁民共同度過難關。

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