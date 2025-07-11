台鐵事故多、桃機三航北廊廳延後啟用 都拿甲等4.4個月年終

台鐵公司去年公司化後多次發生調車事故、鉅額虧損，但也爭取考績甲等。（資料照）

2025/07/11 12:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院國發會針對交通部主管的國營事業考核，台鐵公司在去年公司化後多次發生調車事故、鉅額虧損，但也爭取考績甲等；桃園機場第三航廈北廊廳啟用時間因工程延宕從今年中旬延後到下半年，也都爭取到甲等考績。

交通部所屬國營事業共四家公司，包括台鐵公司、台灣港務公司、中華郵政和桃園機場公司，這次考評都拿到甲等，加上績效獎金最高可領4.4個月年終。其中台鐵公司在去年公司化後，首年就虧損137.9億元，但台鐵以承擔國家政策、去年颱風和地震的天然災害多、票價未調整為由，爭取考績要甲等。

請繼續往下閱讀...

根據統計，台鐵去年的行車事故多達1009件，在23年來首次突破千件，與公司化前一年相比多232件；另外頻傳出軌事故，幸好無人傷亡。不過台鐵去年面臨多次強颱、0403大地震等天然災害，多處軌道和路段被毀，造成一定程度的營運困難，在台鐵工程人員努力下搶修恢復。

桃園機場第三航廈目前仍在施工中，第三航廈北登機廊廳會在今年優先啟用，可多8個登機門。不過北廊廳的啟用日期從去年宣布的「今年中旬啟用」，如今變成「今年下半年啟用」，雖然國發會要求9月就要啟用北廊廳，但桃機公司仍堅持「下半年才啟用」。

另外，第三航廈土建、機電工程分別自2021年6月、10月動工，2024年11月完成航廈主體16支巨柱吊裝，現正進行主航廈屋頂、鋼構等結構組立，以及南登機廊廳鋼結構及基礎施工。整體第三航廈工程進度目前達80%，其餘設施2027年完工。

交通部所屬四個國營事業考成都拿甲等。（記者吳亮儀翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法