宜蘭沿海設14部風機民憂破壞濕地與海岸景觀 藍綠白同聲反對

宜蘭五結及蘇澳海岸線擬設14部風機，外界擔心破壞蘭陽溪口國家級重要濕地的自然生態。 （資料照）

2025/07/11 11:54

〔記者游明金／宜蘭報導〕台亞風能公司的「宜風陸域風力發電計畫」，規劃在宜蘭縣五結鄉、蘇澳鎮沿海陸域設置14部風力發電機組，引起藍綠白陣營同聲反對，均擔心會破壞濕地與宜蘭的海岸景觀，一定會抗爭到底。業者表示，預計8、9月召開地方說明會，聽取居民意見，作為修訂興辦計畫的參考。

此項風電計畫，代理縣長林茂盛昨天下午已表態反對；國民黨宜蘭縣議會黨團今也召開「堅決反對沿海地區設立風電設施」記者會，強烈反對該開發案，呼籲環境部正視地方民意，落實「沒有地方共識就禁止開發」原則。

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黨團指出，該風電計畫在7公里海岸線上，每500公尺就設置一部風機，開發地點緊鄰蘭陽溪口水鳥保護區（國家級重要濕地）及52甲濕地，將造成嚴重破壞；此外，陸域風機運轉將產生低頻噪音、炫影及震動等問題，必定影響附近居民的身心健康與生活品質，也會破壞蘭陽平原山海一線的自然美景，宜蘭人絕不會接受。

「反對宜風陸域風力發電計畫！」民進黨宜縣黨部主委邱嘉進指出，宜蘭不是風機實驗場，我們要安全、要尊重、也要永續！五結與蘇澳是濕地與生態的重地，風電設置區距離村莊聚落、農地和工廠都很近，一旦葉片斷裂、設備起火、塔柱倒塌，誰能承擔？別拿居民安全當賭注！蘇澳又是迎風面，東北季風、颱風年年來襲，風機能撐得住嗎？這項計畫潛藏重大安全與環境風險，應該退回。

民眾黨縣黨部主委陳婉惠也批評，風電政策的失衡，破壞宜蘭海岸景觀，不能忽視民意和環境風險，強行推動綠能，這項風電計畫，不僅會破壞宜蘭美麗海岸景觀，且風機將帶來持續低頻噪音，影響居住品質，宜蘭本就擁有豐富地熱資源，實無必要設置這些「風車森林」。

宜蘭五結及蘇澳海岸線，傳出民間業者要成立風力發電廠，設置14部風機，圖為示意圖。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

國民黨宜蘭縣議會黨團今召開「堅決反對沿海地區設立風電設施」記者會。（記者游明金攝）

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