獨家》澎湖花嶼平台船擱淺待救 怪手馳援卻深陷碼頭

前往花嶼港工作平台船長安3號，斷纜擱淺在花嶼港防波堤。（民眾提供）

2025/07/11 11:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕丹娜絲颱風雖未造成澎湖嚴重災情，但颱風尾威力卻不容小覷！工作船大和3號拖帶平台船長安3號，昨（10）日晚間欲開進花嶼港，施作防波堤工程，不料纜繩斷裂，長安3號隨波漂流擱淺，今（11）日出動怪手救援，卻因碼頭遭巨浪掏空深陷其中，原本救援的反變被救援者。

根據了解，10日晚間7時30分，大河3號工作船拖帶平台船長安3號，要進入花嶼港施作防波堤工程，纜繩斷裂纜導致平台船長安3號失控漂流。花嶼安檢所人員發現後，立即前往救援戒護，期間由大和3號多次嘗試拖帶，均無法順利帶回，因此安檢人員漏夜進行警戒，密切觀察長安3號平台船海上動態。

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由於施作碼頭廠商拖船，昨天傍晚因風浪過大漂流偏移，導致擱淺礁石區動彈不得，隨時都有可能支離破碎，在海上多次嘗試救援未果後，暫停海上救援改由陸地進行，今天由怪手前往，由陸地嘗試勾住拖船斷纜，協助將拖船推離岸邊，但怪手前往途中，因花嶼漁港右側長堤地層下陷，導致怪手卡住無法前往救援拖船。

原本救援的怪手，現在也成為被救援的對象，導致海陸都需要救援，主因是丹娜絲颱風雖然遠離，但外圍環流帶來的強烈風雨釀災，望安鄉長許賢德、望安籍縣議員陳佩真第一時間得知後，立即與澎湖縣政府工務處聯繫，展開後續救援準備，而花嶼港海堤遭掏空，為去年杜蘇芮颱風重創花嶼的後遺症，但離島工程因成本過高，維修難上加難。

救援怪手卡在花嶼碼頭，救援者反變被救援者。（民眾提供）

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