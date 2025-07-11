被5校取消資格 「學霸高中生」今考分科測驗：希望大家幫我加油

個申錄取4醫大被取消錄取的高中生分科考試前首發聲。（截自網路）

2025/07/11 11:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名高中生日前個人申請學習歷程檔案被爆造假，一連遭包括正取陽明交大等4校醫學系取消錄取資格，該生報考分科測驗重新來過，今上場應考，考試前夕他發限動首發聲，除對一路祝福他或是批評他的人表示感謝外，強調經過1個月的沈澱後，他將上場挑戰分科測驗，「希望大家可以幫我加油，也祝所有考生考試順利」。

該名學生原個人申請正取包括陽明交大、台北醫大、中國及中山醫大醫學系，原分享個人學習歷程，卻被抓包學習歷程檔案有部分疑涉造假，當中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，但遭網友質疑，只是獲其中一場比賽的「優秀辯士」，質疑造假，引起軒然大波，最後正取的4間學校均宣布取銷他的錄取資格，連備取的長庚醫學系也取消資格，學生升學志願歸零被迫報名分科考試重頭來過，事隔1個月，學生首曝心情，考試前夕透過個人IG發限動曝心聲。

請繼續往下閱讀...

學生說，「想了很久要不要發，但是很感謝每一個願意祝福我、批評我的朋友們」，他說，經過1個月的沈澱之後，要上場考試了，謝謝每一個人的祝福、支持與指教，「希望大家可以幫我加油，也祝所有的考生考試順利」、「加油!!!」

學生的限動引發不少網友打氣，有人說，「希望他可以用成績證明自己」，也有人留言祝他考上台大醫，「打臉因聽到消息就馬上踢他的大學」，還有人說，他被大眾撻伐還能這麼雲淡風輕，「這咖真的不簡單」；更有人說，他懂反省、抗壓性又高，做什麼事都會成功，祝福他；還有人說，他學測能考上醫學系，分科應基本也不差，還有人肯定他好正向，「希望他能考回陽明醫」、「雖然學測申請入學那件事確實是他不對，但還是希望他能考上理想校系」、「蠻希望他上台大醫打臉酸民的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法