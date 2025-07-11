大學分科測驗》台北考生反應物理難度中等 部分題型需融合各概念

第一節考物理上午10點響作答時間結束，考生普遍反應考試程度中等，比起歷屆考題、模擬考簡單，其中一題腳踏車題型相對活躍。（記者孫唯容攝）

2025/07/11 11:07

〔記者孫唯容／台北報導〕大學分科測驗今（11）日登場，第一天考試科目依序為物理、化學、數甲、生物。第一節考物理上午10點響作答時間結束，考生普遍反應考試程度中等，比起歷屆考題、模擬考簡單，其中一題腳踏車題型相對活躍，要融合各項概念才能成功應答。

成功高中張同學表示，自己屬於重考生，這次題目比起去年來講寫得更順，個人認為考試程度中等；內湖高中湯同學則表示，自己還算擅長物理，本屆考題有些題幹太長，閱讀起來耗費時間，其中腳踏車題目，要算出煞車的摩擦係數，算是比較活的題型；內湖高中李同學也提到，腳踏車題型融合各項概念才能順利算出答案，通過寫歷屆考題、模擬考後，能順利答題，感覺比較簡易。

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師大附中吳同學則表示，這次除了手寫最後一題，好像沒有比較刁鑽的題目，其中手寫有考電流探測實驗，有看過課本都會知道，整份試卷蠻多典型題目，像是2個木塊一起滑側速度，自己練習碰過2、3次，一看到就覺得「讚啦」！

延平高中趙同學則表示，自己不喜歡填鴨式教育，因此今天只考物理跟數學，面對比較需要死記硬背的化學、生物沒有報考，自己本次沒有花太多時間準備物理，不過整體考試過程除了最後一題外，都能順利應答，比起模擬考來得簡單許多。

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