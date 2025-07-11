與海共生系列專書發表 揭密海洋保育法時代的治理藍圖

海保署發布「與海共生」專書首部曲。（海保署提供）

2025/07/11 11:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海洋保育法今年7月1日全面施行，海洋委員會海洋保育署今（11）日發布臺灣海洋保護區首冊專書「與海共生Ⅰ：海洋保護區之理念與制度」，帶領大家認識海洋保護區制度的誕生與政策演變，並預告下半年將出版第二冊「與海共生Ⅱ：海洋保護區之設計與實踐」，引領讀者深入多層次的保育實務現場。

海保署表示，這套「與海共生」專書，將是台灣建構海洋保護區域體系，從制度、實踐到學習歷程的航海日誌。

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海委會主委管碧玲強調，「與海共生」專書不僅分享聯合國「永續發展目標」SDG 14目標、「昆明－蒙特婁全球生物多樣性框架」30×30目標等國際潮流與作法，也闡述國內海洋保護區演進與海保法施行後的影響力，期盼它是台灣海洋保護區最有力的引領專書。

海保署長陸曉筠指出，在全球共同應對氣候變遷與生物多樣性挑戰的關鍵時刻，台灣首部海洋保護區系統性專書，將為「海洋保育法」時代的海洋保育治理，提供堅實的理論基礎與實踐藍圖。

陸曉筠說，本書共收錄五章，聚焦兩大主軸，前半部系統性地爬梳了海洋保護區從「面積導向」轉向「成效導向」的國際趨勢，並深度剖析台灣在海洋保育法施行後，整體海洋保護區分類系統與法制架構的轉型與挑戰；後半部，則深入評析台灣海洋生物多樣性的現況，以及強化氣候變遷調適能力上的關鍵角色與潛力。

海保署說明，本書集結國內海洋法政、海洋生物與政策研究的權威學者共同執筆，更收錄了多位專家撰寫的專題，為一部具學術論述及科普知識的專書，即日起於政府出版品展售門市（國家網路書店及五南文化廣場網路書店）販售。

首冊專書共收錄五章，聚焦兩大主軸。（海保署提供）

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