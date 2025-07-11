大學分科測驗》首節物理有陷阱 高雄考生：有讀就會、沒讀就不會

大學分科測驗今、明2天登場，首節物理科高雄中山高中考場狀況大致良好。（記者許麗娟攝）

2025/07/11 10:40

〔記者許麗娟／高雄報導〕大學分科測驗今（11）日登場，高雄因天氣時而放晴、時而陣雨，對考生影響不大。首節物理科上午10點考完，考生普遍認為較去年簡單、難易度適中，但要小心陷阱，尤其多選題細讀題目能理解就不難答，「有讀就會、沒讀就不會」。

新莊高中自然組考生吳同學說，之前寫歷屆考題時，是前面單選題較簡單，後面混合手寫題較困難，但這次剛好相反，單選題比較卡，混合題如果有多讀題目基本上都寫得出來，題目理解就很好寫，沒有太多困難點，有讀就會、沒讀就不會！

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自然組考生林鼎認為，難度較去年簡單，單選題是傳統題型，多選題花比較多時間在計算，題目和素養題都不會太難，只要圖表理解就不難寫。

新莊高中自然組考生溫丞善則認為，多選有點難，有些題目「很陰」，不知道該不該選，要仔細看題目，非選題則要在閱讀上下功夫，不過計算又要對圖表很好玩，考題不死板。

高雄女中洪姓考生表示，難易度普通，今年的題目「有些陷阱」，如非選題組題有1題考腳踏車煞車系統的摩擦係數，地面與輪胎的摩擦力需要分開計算，如果有人沒注意就可能寫錯，「題目要看懂」。

高雄中學林揚程表示，雖然今年難易度普通，但確實有陷阱，看題目要仔細一點，圖表題也多，多做歷屆模擬考題、大量練習，會對解題有幫助。

高雄鳳山高中董姓考生表示，今年題目難易度感覺跟去年差異不大，其中非選題組題以半導體製程結合曝光機為題，貼合時事，讓人印象深刻。

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