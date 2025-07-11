丹娜絲颱風尾威力驚人 台南3大水庫全被灌滿

上游降雨豐沛，曾文水庫已超過滿水位。（記者吳俊鋒攝）

2025/07/11 10:17

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中颱「丹娜絲」雖然遠離，但殘存的環流尾隨而來，造成更劇烈的降雨，包含國內規模最大的曾文水庫，以及烏山頭、南化等台南3座主要水庫全被「灌飽」，都超過滿水位，進行放水、洩洪，或者自然溢流，顯見這波低壓帶的威力驚人。

水利署南區水資源分署統計，丹娜絲離開後的8日起迄今，不到4天的時間，曾文水庫上游降雨豐沛，累積超過350毫米，蓄水率飆升，迅速突破現階段標高228公尺的滿水位，一下子就被灌飽。

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南水分署事先啟動調節性放水，包含發電放水、防淤隧道放水，以及開啟閘門的溢洪道放水，由於上游降雨持續，隨著進水狀況，逐漸加大放流量，最高一度來到每秒1550立方米。

目前雨勢暫歇，放水量已逐漸下調，今天上午9點起，每秒降至350立方米，但河川水位仍高漲，籲請下游居民注意安全。

而供應民生用水的南化水庫，上游降雨更是豐沛，從8日迄今，不到4天的時間，累積已逾520豪米，突破標高180公尺的滿水位，自然溢流，由於進水濁度飆升，自來水公司第六區管理處也開啟防淤隧道，放水間排砂，減緩淤積。

由於進水濁度仍偏高，南化水庫防淤隧道今天清晨還在運作，蓄水率稍微調降，保留滯洪空間，以因應上游可能的持續降雨。

南水分署觀測，截至今天上午9點，曾文水庫的水位標高228.21公尺，蓄水率100％，烏山頭水庫也是滿水位，兩者合計有效蓄水量逾5.39億立方米；南化水庫的水位標高179.55公尺，蓄水率97.45％，有效蓄水量8306萬立方米。

降雨期間，南化水庫也超過滿水位，自然溢洪。（記者吳俊鋒攝）

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