週末天氣趨穩定！ 氣象粉專曝下週概況

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日各地為陰有短暫陣雨的天氣型態，週末期間天氣型態將明顯轉趨穩定，下週各地午後對流降雨也將有增強擴大的趨勢。（資料照）

2025/07/11 11:03

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受颱風過境以及低壓帶、西南風接連影響，本週西半部地區仍有不定時短暫陣雨或雷雨，局部地區仍須提防「大雷雨」或「劇烈天氣」。對此氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今日各地為陰有短暫陣雨的天氣型態，週末期間天氣型態將明顯轉趨穩定，下週各地午後對流降雨也將有增強擴大的趨勢。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今日台灣持續位於低壓帶環境中，雲量還是比較多，各地為陰有短暫陣雨的天氣型態，不過隨著西南風略減弱且環境水氣也較減少，今日白天起降雨的頻率及強度都有所減緩，但午後可能還是有熱對流發展機會，偶有局部較大雨勢。氣溫方面也隨降雨減緩而回升，預測各地高溫約29至32度，夜低溫24至27度，整體感受會較悶熱。

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粉專指出，週末期間，隨著低壓帶遠離且太平洋高壓勢力西伸，天氣型態將明顯轉趨穩定，各地為晴或多雲天氣，雖午後仍有熱對流、帶來短暫陣雨或雷雨機會，但整體的範圍與強度發展將較縮減於山區。氣溫則進一步回升，預測高溫普遍達31至34度，夜低溫約25至28度。週末從事戶外活動，務必做好防曬與水分補充措施。

粉專續指，下週來說，太平洋高壓勢力偏東，台灣上空大氣條件依然不穩，多以西南風主導環境，預測迎風地區的中南部有機會再轉為整日不定時降雨型態，各地午後對流降雨也將有增強擴大的趨勢，整體而言，天氣將重回高溫潮濕且不穩定的環境。此外，下週後期南海至西北太平洋將進入季風槽活躍階段，為熱帶系統發展提供有利條件，屆時應持續觀察是否有潛在熱帶擾動進一步發展為颱風。

粉專直言，提醒近日受風雨影響的地區，應把握週末天氣暫時回穩的空檔，儘速完成修繕與防災整備工作。雖然短期內天氣好轉，但午後對流與地形降雨風險仍在，山區活動須留意天氣變化；下週後期天氣變數高，請持續關注最新氣象資訊，妥善安排各項行程與防災準備。

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