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    大學分科測驗 丹娜絲颱風災區新營考場應考狀況良好

    114學年度大學入學分科測驗今日登場，台南二考區所在新營區也是丹娜絲颱風災區之一，所幸交通狀況良好，考生到考狀況良好。（記者王涵平攝）

    114學年度大學入學分科測驗今日登場，台南二考區所在新營區也是丹娜絲颱風災區之一，所幸交通狀況良好，考生到考狀況良好。（記者王涵平攝）

    2025/07/11 09:36

    〔記者王涵平／台南報導〕114學年度大學入學分科測驗今日登場，台南二考區所在新營區也是丹娜絲颱風災區之一，所幸交通狀況良好，考生到考狀況良好。

    台南二考區設於新營高中，應考生有329名。承辦試務的台南大學表示，設置11間試場，各試場在考前均已完成電力檢測、場地清潔與考場佈置，試務運作正常。新營高中校長楊輝杰一早就緊盯考生到考情況，而學校環境正在災後復建，也需注意考場安全，他說，前晚一一確認學生狀況，並提醒注意到校的交通安全，所幸今日上午沒有太大雨勢，學生全數到考。

    南光高中、興國高中、黎明高中也在新營高中考場設置考生休息區，黎明高中因距離新營較遠，有校車接送應考。

    南光高中校長張添唐考前也在休息區與老師一一確認學生是否到考，他說，學生搭公車、家長接送、騎機車到考場，全數到考。騎機車到考場的學生雖只是住在新營，但在路上碰上一陣大雨，衣服淋濕大半，還是笑笑走進考試場。

    114學年度大學入學分科測驗今日登場，南光高中等校設置考生休息區，應考狀況良好。（記者王涵平攝）

    114學年度大學入學分科測驗今日登場，南光高中等校設置考生休息區，應考狀況良好。（記者王涵平攝）

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