雨勢估今晚趨緩 鄭明典再示警：下週會有一波季風潮爆發

前氣象局長鄭明典發文提醒，目前幾乎所有模式都顯示，下週會有一波季風潮爆發，建議應提早進行觀察。（圖擷自臉書）

2025/07/11 09:57

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受颱風過境以及低壓帶、西南風接連影響，本週中南部多數時間都溼答答，雖然目前預估今天午後到晚上雨勢就會逐漸停歇，但前氣象局長鄭明典發文提醒，目前幾乎所有模式都顯示，下週會有一波季風潮爆發，建議應提早進行觀察。氣象專家也分享類似的觀察。

鄭明典在臉書發文指出，幾乎所有模式都顯示，下週會有一波季風潮爆發，雖然影響天氣的細節還不確定，但值得提早觀察！

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鄭明典也說明，季風潮（爆發）類似寒潮爆發的概念，是強烈季風氣流延伸到氣候上季風區的外圍區域，稱為季風潮或季風潮爆發（monsoon surge）！在他貼出的英文原文定義也指出，季風潮爆發通常是熱帶氣旋發展的前兆。

針對網友詢問「請問局長，這是意味下週很容易形成大尺度熱帶擾動嗎？」鄭明典回應時也直言「颱風」。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也發文指出，「來看一下訊號相當明顯的季內振盪（MJO）。訊號越明顯，代表波動越大，預計在7、8天後將帶動一股強勁西南季風進入菲律賓東方海面」。

「觀氣象看天氣」也提到，「此時太平洋高壓正逐漸西伸，高壓南緣的偏東風，將與這股強勁的西南季風輻合而發展出大尺度的低壓系統。歐、美模式均預測在7月19日前後將有『大貨』在菲律賓東方海面出現，要注意了！」

台灣整合防災工程技術顧問公司總監、氣象專家賈新興今上午也發文指出，未來10天環境仍偏微弱西南風，目前預估16日至23日環境有利颱風生成，之後則會轉為不利的環境，後續則是在8月11日起至9月中旬，環境將再次有利颱風的生成。

賈新興分享的歐洲模式模擬畫面也顯示，包含日本東南方外海、琉球群島一帶以及菲律賓東方外海，在接下來這段時間都容易有熱帶系統發展的趨勢。

「觀氣象看天氣」也發文指出，「來看一下訊號相當明顯的季內振盪（MJO）。訊號越明顯，代表波動越大，預計在7、8天後將帶動一股強勁西南季風進入菲律賓東方海面」。（圖擷自臉書）

賈新興分享的歐洲模式模擬畫面也顯示，包含日本東南方外海、琉球群島一帶以及菲律賓東方外海，在接下來這段時間都容易有熱帶系統發展的趨勢。（圖擷自臉書）

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