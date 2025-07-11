嘉縣滯洪池數百片光電板毀損 能源署監督廠商清理

新塭滯洪池大量光電板毀損。（記者林宜樟攝）

2025/07/11 09:09

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣嚴重損害，其中布袋鎮新塭滯洪池有數百片光電板被吹翻毀損，經濟部能源署說明，嘉義地區滯洪池光電受損案場，因天候不穩定，將滾動調整清理計畫，能源署持續督促執行，監督廠商確實進行損壞光電板回收，確保各項作業符合規範。

記者前往布袋、義竹地區現場瞭解，受損最嚴重的光電板案場位於布袋鎮新塭滯洪池及義竹鄉東後寮滯洪池，均有大面積光電板被掀起，另外有部分傳統畜牧場屋頂光電板因畜牧場被吹垮而毀損，以及部分溫室屋頂太陽能板被吹飛，至於立柱型漁電共生案場及鹽灘地上大面積的地面型太陽能電廠，受損則輕微。

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經濟部能源署說明，嘉義地區滯洪池光電設施受颱風影響，目前已完成現場盤點，災損情形主要集中於浮台錨定斷裂導致板鋪排錯位，責請業者立即進場進行災後勘驗與環境清整，新塭案場已出動60人將損壞的非固定板進行清運作業，由於現場天候仍不佳、進出動線尚未完全恢復，將視天候狀況滾動調整作業計畫，在天候狀況允許狀況下，以本週完成清運非固定於案場內的光電設備為目標。

為確保光電板可確實回收，經濟部能源署已與環境部資源循環署建立太陽光電板回收機制，依「廢棄物清理法」第28條規定，太陽光電板若因災損須排出，設置單位須負責清除處理責任，環境部已建置「廢太陽光電板回收服務管理資訊系統」（PVIS），供設置者線上申報排出，經核可後，由環境部簽約合格清除處理機構進行後續運送與處理。

溫室屋頂型光電板有部分被吹飛。（記者林宜樟攝）

有部分光電案場被傾倒電桿砸毀。（記者林宜樟攝）

立柱型光電板大多完整。（記者林宜樟攝）

鹽灘地的光電廠大多完整。（記者林宜樟攝）

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