西部續防雷陣雨 午後多數地區雨勢漸停

氣象專家指出，今日上午持續受低壓帶及西南風影響，西半部地區仍有不定時短暫陣雨或雷雨，局部地區仍須提防「大雷雨」或「劇烈天氣」，預估今日午後至晚間，大多數地方雨勢都會逐漸停歇或強度減弱。（資料照）

2025/07/11 08:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日上午持續受低壓帶及西南風影響，西半部地區仍有不定時短暫陣雨或雷雨，局部地區仍須提防「大雷雨」或「劇烈天氣」，預估今日午後至晚間，大多數地方雨勢都會逐漸停歇或強度減弱。至於明日各地多雲時晴，午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日上午持續受低壓帶及西南風影響，西半部地區仍有不定時短暫陣雨或雷雨；今日午後至晚間，大多數地方雨勢都會逐漸喊停或強度減弱；到了今日晚上，降雨偏向南部地區，降雨區域會以南部沿岸平地為主。

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「林老師氣象站」表示，明日起各地為多雲到晴天氣；明日午後，中部以北、東北部地區及其它山區也均有局部短暫雷陣雨的機會，降雨強度最多在大雨等級。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日整體降雨規模減弱，迎風面西半部及金門有局部短暫陣雨或雷雨，其中仍有局部「大雷雨」、伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」，應注意氣象署的即時訊息。

吳德榮表示，明日各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定，清晨西南部有局部短暫降雨機率，午後有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢。下週日晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下週一至週四多雲時晴仍偏熱，水氣再增；清晨、上午中南部有局部短暫降雨，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式及美國模式模擬顯示，未來6天内，日本南方海面雖有兩個熱帶擾動先後發展，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有北轉的分量，故對台灣無威脅。不過第7至10天的模擬顯示，台灣附近又有熱帶系統存在，至於是否帶來威脅？模式會再調整，需持續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今日上午持續受低壓帶及西南風影響，西半部地區仍有不定時短暫陣雨或雷雨；今日午後至晚間，大多數地方雨勢都會逐漸喊停或強度減弱；到了今日晚上，降雨區域會以南部沿岸平地為主。（圖擷自臉書）

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