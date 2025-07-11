高捷黃線動起來！Y1到Y3站「半半施工」保障商家與住戶權益

高雄捷運黃線（黃色部分）路線圖。（高市府提供）

2025/07/11 08:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運黃線動起來，Y1～Y3車站即將施工，昨（10日）晚舉行施工前說明會，捷運局強調均採「半半施工」，保障沿線商家營業與住戶出入權益，對於施工造成的店家生計影響，已函報稅務單位，爭取房屋稅、地價稅、營業稅減免。

高捷黃線YC01標（Y1～Y3車站）第一階段交維施工里民說明會昨晚舉行，包括市議員邱俊憲等上百地方民眾參加； 施工單位表示，車站範圍包括Y1（神農路南側）、Y2（神農路北側）、Y3（大埤路）。

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Y1站時程為今年8月至115年6月，工程涵蓋南側管線遷移、雨污水箱涵施作，重點措施包括半半施工、人車可進出，維持店家門口進出；Y2站時程為今年7月至115年6月，工程涵蓋台電架空線下地、自來水管遷移、連續壁及橋面拓寬，採半半施工，自北至南逐段進行，維持通行與店家出入口；Y3站時程今年7月至115年12月，工程涵蓋北側管線遷移、南側與北側連續壁施工，同樣採「半半施工」，人車可通行。

替代道路方面，捷運局分別規劃為：美山路／建國路、水管路／松埔路／文前路、大同路／中正路／文龍東路／青年路。

邱俊憲表示，他要求出入口及商家門口，必須預留人車通行空間，落實「半半施工」原則，保障商家營業與住戶出入權益；此外，施工路段為重要交通要道，通學及通勤車輛交通安全須嚴格把關。

對於施工造成的店家生計影響，邱俊憲強調捷運局已彙整沿線店家資訊，並主動函報稅務單位，爭取房屋稅、地價稅、營業稅減免。

高捷黃線YC01標（Y1～Y3車站）第一階段交維施工里民說明會，民眾踴躍參加。（市議員邱俊憲提供）

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