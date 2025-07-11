網路謠傳光電板污染「毒魚」 產地發聲：不要傷害南部養殖漁業！

有大量毀損水面型光電板的新塭滯洪池並非養殖池。（記者林宜樟攝）

2025/07/11 07:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣嚴重受損，其中布袋鎮新塭滯洪池水面型水面光電板被強風掀翻破損，相關畫面竟被搭配上網路謠言，鼓吹民眾不要買中南部養殖魚，因為太陽能板破了有毒，魚吃毒可能被送市場被人食用；新塭出身的山美國小校長洪榮正說，新塭滯洪池不是養殖池，沒有人拿這裡的魚出來賣，懇請網路謠言不要傷害中南部養殖漁業。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成也說明，大規模災損的光電場是新塭滯洪池及東後寮滯洪池的水面型光電案場，與漁電共生的立柱型或屋頂附屬光電設施不同；兩座滯洪池光電案場受損光電板集中在案場的一定範圍，並未接獲掉落養殖魚塭及造成影響，社群網路傳言污染魚池並非事實。

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張建成說，有關網傳光電板污染魚池導致毒魚的食安資訊，是未經事實確認的不實言論，請民眾不要聽信，且政府對國產養殖水產品皆有監測抽檢，確保水產品品質及衛生安全，保障國人食的安全。

養殖業者說，因為停電租用發電機拚命撐著已經花費大量金錢，有些業者撐不住，水車無法運轉導致魚死光，損失百萬元，現在又看到網路謠言中傷養殖漁業，令人痛心，更擔心影響到之後的養殖漁業生計。

經濟部能源署已說明，新塭滯洪池光電板為私人企業光電案場，2020年完工，設置容量達35.5MW，目前受損規模約為15MW，所有損壞範圍在案場內部，未對周邊居民造成影響。

網路傳言鼓吹民眾不要買中南部的養殖魚。（民眾提供）

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