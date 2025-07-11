中南部白天續防雨彈！水氣可望「這時」減弱

中央氣象署指出，今（11）日上午持續受低壓帶影響，氣象署今晨對彰化以南等8縣市發布豪雨、大雨特報，由於環境仍偏西南風，西半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨。今日午後宜花地區有午後雷陣雨，太平洋高壓逐漸增強，風向漸轉偏南風。（資料照）

2025/07/11 07:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今（11）日上午持續受低壓帶影響，氣象署今晨對彰化以南等8縣市發布豪雨、大雨特報，由於環境仍偏西南風，西半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，晨起降雨區域由南部地區向中部地區及澎、金、馬擴展，有局部短延時大雨或豪雨發生的機率，台東地區及澎、金、馬亦有局部短暫陣雨或雷雨。今日氣溫方面，預測各地高溫約30至31度，低溫23至26度。

氣象署說明，今日午後宜花地區有午後雷陣雨，太平洋高壓逐漸增強，風向漸轉偏南風，主要低層水氣也漸移往中國沿海，預計晚起水氣減少，降雨也逐漸緩和。另受連日降雨影響，山區活動請注意坍方及落石。

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氣象署提醒，受到低壓帶影響，彰化以南、台東（含綠島）及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，鄰近海域風浪大，浪高約2米左右，海邊活動及航行作業船隻應特別注意；又適逢大潮期間，中南部沿海低窪地區應防範積淹水現象。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受低壓帶影響，環境風場為西南風至偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週六、週日太平洋高壓較強，水氣較少，高溫普遍上升，各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，南部地區也有局部短暫陣雨。週日風向轉為西南風，東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

下週一、二水氣又增多，風向為西南風，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週三風向為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週四南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；下週菲律賓東方海面低壓帶中之熱帶系統，其發展趨勢及位置仍有不確定性。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 30 24 ~ 30 25 ~ 30 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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