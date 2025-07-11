這物品必帶！大學分科測驗今明登場 注意事項看這裡

大學分科測驗今明登場，大考中心提醒，應試須帶有效證件避免扣分。圖為去年畫面。（資料照）

2025/07/11 06:57

〔記者楊綿傑／台北報導〕114學年度分科測驗今、明2天（11、12日）登場，全國共3.9萬考生報名。考試的重要原則包括應攜帶有效證件正本應試、答題卷上必須簽署全名、行動電話完全關機並禁止攜帶入座、考試結束鈴聲響畢停止作答等，提醒考生特別注意，以避免遭扣不必要的分數。

根據大考中心試程安排，今首日考物理（8時40分至10時）、化學（10時50分至12時10分）、數學甲（14時至15時20分）及生物（16時10分至17時30分）等4科，明次日考歷史、地理、數學乙、公民與社會4科，各科考試時間均為80分鐘。各考科均有選擇題，數學科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式。

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大考中心統計，今年報名人數總計3萬9190人，與去年相近。各科中以數學甲最多人選考，有2萬3950人、後面依序為化學2萬1863人、物理2萬1095人、公民與社會2萬266人、歷史1萬8868人、數學乙1萬6955人、地理1萬6399人，生物科最少人選考，有1萬4953人。成績預計7月29日公布，8月初登記志願、繳費，並於8月中旬獲知錄取結果。

有鑑於歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，大考中心提醒，應試有效證件正本包括國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證。學生證無論有沒有照片，都是無效證件。

大考中心也提到，建議考生盡量提早出門以避開進入考場學校時的人群聚集；而分科測驗考試期間天氣普遍高溫炎熱，午後則可能因對流旺盛，使部分區域有較大的午後雷陣雨發生機率。請考生除注意防曬、防中暑並多補充水分外，建議攜帶雨具備用。另考生也應維護好個人健康，有發燒或呼吸道症狀之考生，建議全程佩戴口罩。

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