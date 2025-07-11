07/11 各報重點新聞一覽

總統賴清德親赴訓場視導，見證M1A2T強大的打擊能力。（記者田裕華攝）

2025/07/11 06:59

自由時報

M1A2T國軍首次實射 總統：地表最強戰車

漢光演習今進入第三天，總統賴清德昨赴新竹坑子口訓場視導「陸軍M1A2T新式戰車換裝訓練」，見證我國「台版艾布蘭」主力戰車首次實彈射擊演練，合計十九發砲彈全數命中。他致詞強調，M1A2T具強大的打擊能力和機動性，無怪乎被譽為「地表戰力最強」戰車，相信以官兵實戰演練成果，未來再搭配創新戰術及戰法，必可落實國家戰略目標。

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台美關稅談判 政院：正面樂觀 鄭麗君率團 在華府洽約下一輪實體談判

美國陸續宣布新的對等關稅稅率，目前已有廿二國收到通知，但未包含台灣。行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，雖然目前還沒收到關稅通知信函，但政府始終正面樂觀看待；行政院副院長鄭麗君於台灣時間八日，已與美國談判團隊在華府實體會晤，針對關鍵議題凝聚共識，對談判後續發展交換意見，雙方肯定談判會持續推進，並洽約下一輪的實體談判。

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棄土堆2萬坪、10樓高 撈2500多萬 濫倒ㄅㄆㄇ猴園 起訴12人

位於新竹縣寶山鄉雞油凸段雞油凸小段，曾是全國知名ㄅㄆㄇ猴園舊址所在地的十九筆土地，被新竹地檢署查出，該批土地共有人兼管理人羅義登涉嫌勾結非法濫倒集團，將土地當成棄土場撈金，集團從雙北、桃園的工地或環保資源回收業者處，以每車收費九千元到三千元不等，一車車地將營建事業廢棄物載運來此傾倒，犯行超過一年，不法獲利至少二五四二萬零九百廿元。

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聯合報

撥補台電放行？朱立倫急滅火定調「寸步不讓」

美國對等關稅風暴來襲，政院推出四一○○億元關稅特別條例因應，國民黨立院黨團主張普發現金，原訂今天院會力拚三讀闖關，但前天傳出國民黨擬放行台電千億撥補案後引發黨內反彈，國民黨主席朱立倫昨緊急滅火定調「寸步不讓」；藍營也為此研擬四套劇本，將於今黨團大會討論後拍板定案。

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美徵巴西關稅50% 對金磚國下馬威

美國總統川普九日再公布對巴西等八國的關稅稅率通知函，使第一及第二波被通知的累計廿二國，其中以巴西被徵的稅率最高，達百分之五十。外媒報導說，這是給巴西和中國大陸等金磚國家（ＢＲＩＣＳ）下馬威。巴西總統魯拉同日則在社群媒體Ｘ寫道，任何片面調高關稅的舉措，都將依巴西的經濟對等法予以處理。

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中國時報

私人恩怨 川普對巴西課50％關稅

美國9日再公布8國關稅，其中巴西遭徵50％關稅，也是目前已公布的最高關稅！美國總統川普下重手的原因有二，一是不滿與他交情不錯的巴西前總統波索納洛被現任總統魯拉以司法手段追殺，二是要修理包括巴西在內的「反美」金磚國家。這是川普首次因私人恩怨向特定國家祭出關稅手段，魯拉則強硬反擊，稱巴西會展開報復行動。

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郭力恆病逝 尹清楓命案成世紀懸案

涉獵雷艦與尹清楓命案遭判無期徒刑，被關了近20年於2013年底獲假釋出獄的前海軍上校郭力恆，因癌症於10日清晨4時許過世，享壽73歲。1993年12月海軍發生尹清楓上校命案，至今未破，凶手仍消遙法外，軍方與檢警辦案單位均認為郭力恆知情，但郭於獄中及出獄後，堅稱尹清楓不是他殺的，而尹案隨著軍火商汪傳浦與郭力恆相繼去世，恐成世紀懸案，再無破案釐清機會。

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近日傳出美國進口車恐降至零關稅，知情人士強調，談判還沒有完成，政府會守住國家競爭力、產業利益。（中央社資料照）

新竹地檢署表示，曾是全國知名的ㄅㄆㄇ猴園成了非法棄土場，偷倒面積超過2萬坪，堆置高度約10層樓高，對山坡地破壞非常大。（新竹地檢署提供）

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