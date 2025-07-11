中南部豪雨！7/11停班停課一次看

南投縣明潭國中淹水嚴重，11日照常上班、停止上課。（南投縣政府提供）

2025/07/11 06:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到低壓帶及西南風影響，中央氣象署持續針對中南部地區發布局部豪雨警報，本報整理今天（11日）停班停課最新情況，供讀者一次掌握。

南投縣

南投縣立明潭國民中學：今天照常上班、停止上課。

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南投縣竹山鎮鯉魚國民小學：今天停止上班、停止上課。

嘉義縣

嘉義縣布袋鎮布新國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣布袋鎮貴林國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣布袋鎮新塭國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立六嘉國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立水上國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立民和國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立竹崎高級中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立忠和國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立東榮國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立鹿草國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣立過溝國民中學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣朴子市松梅國民小學：今天停止上班、停止上課。

嘉義縣東石鄉三江國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣東石鄉塭港國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣梅山鄉仁和國民小學（含太和分校）：今天停止上班、停止上課。

嘉義縣梅山鄉太平國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣梅山鄉太興國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣義竹鄉義竹國民小學：今天照常上班、停止上課。

嘉義縣義竹鄉過路國民小學：今天照常上班、停止上課。

台南市

新營區：今天停止上班、停止上課。

鹽水區：今天停止上班、停止上課。

白河區：今天停止上班、停止上課。

柳營區：今天停止上班、停止上課。

後壁區：今天停止上班、停止上課。

東山區：今天停止上班、停止上課。

佳里區：今天停止上班、停止上課。

學甲區：今天停止上班、停止上課。

西港區：今天停止上班、停止上課。

七股區：今天停止上班、停止上課。

將軍區：今天停止上班、停止上課。

北門區：今天停止上班、停止上課。

高雄市

六龜區：今天停止上班、停止上課。

甲仙區：今天停止上班、停止上課。

杉林區：今天停止上班、停止上課。

那瑪夏區：今天停止上班、停止上課。

茂林區：今天停止上班、停止上課。

桃源區：今天停止上班、停止上課。

屏東縣

滿州鄉：今天停止上班、停止上課。

三地門鄉：今天停止上班、停止上課。

霧臺鄉：今天停止上班、停止上課。

瑪家鄉：今天停止上班、停止上課。

泰武鄉：今天停止上班、停止上課。

來義鄉：今天停止上班、停止上課。

春日鄉：今天停止上班、停止上課。

獅子鄉：今天停止上班、停止上課。

牡丹鄉：今天停止上班、停止上課。

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

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