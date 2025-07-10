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    學騎車只要200元學費？ 台南暑期推「駕訓快考專班」再送安全帽

    台南市於暑假期間推出「機車駕訓快考專班」，鼓勵青少年建立正確交通觀念。（記者洪瑞琴攝）

    台南市於暑假期間推出「機車駕訓快考專班」，鼓勵青少年建立正確交通觀念。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/10 23:29

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市於暑假期間推出「機車駕訓快考專班」，限量1000個名額，參加者可享中央與地方合計2600元學費補助，加贈安全帽1頂，實際僅需自付200元即可參加課程並報考駕照！

    由於機車族群在交通事故中占比高，且防護力相對薄弱，交通安全教育格外重要。交通局表示，許多事故與駕駛觀念與技巧不足有關，透過正規駕訓及確實配戴安全帽，有助於培養良好駕駛習慣、降低事故發生率。

    根據交通部道安資訊查詢網統計，台南市2024年因機車事故受傷人數達4萬7912人，占交通事故總數近8成，顯示機車安全教育亟需加強。為此，市府道安團隊針對暑假期間推出專班補助，並與多方資源合作，加碼提供精美安全帽，期望鼓勵更多民眾報名參與。

    交通局表示，補助對象為18歲以上民眾，每人可獲得中央1300元與地方1300元補助，由駕訓班於報名時直接減收學費，完成課程並考照後即可領取安全帽1頂。名額總計1000名，自7月15日至9月30日受理。

    目前台南地區共有9家合作機車駕訓班，分布在永康、仁德、歸仁、安南與麻豆等地區，民眾可依需求就近選擇。詳細報名資訊可至嘉義區監理所網站查詢（https://cyi2.thb.gov.tw/cp.aspx?n=13542）。

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