屏蔽2.3萬個涉毒網站波及微軟子網域 刑事局：作業失誤已緊急恢復

刑事警察局。（記者邱俊福攝）

2025/07/10 23:48

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局為防止民眾、青少年藉由網路接觸及購買毒品，透過財團法人台灣網路資訊中心（下稱台網中心），至今屏蔽達2萬3000餘個涉毒網站，但今天卻於文書作業轉檔過程中，將架設於Microsoft Azure App Service涉毒網站的子網域誤刪除，而導致屏蔽到其他相同根網域的正常網站；刑事局對此漏夜進行說明，強調當時獲報後已緊急應變解除屏蔽，使相關網路服務恢復正常運作，積極管控影響層面至最低限度，後續亦將與台網中心通力合作，透過「白名單」檢查除錯機制，以避免良善防毒策略影響公眾利益。

刑事局表示，各警察機關114年上半年主動蒐報涉毒網站，由其審查後依行政執行法第36條規定，請財團法人台灣網路資訊中心（下稱台網中心）以DNS RPZ自律機制予以停止解析或限制接取。

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今天17時22分許接獲台網中心通知，協請該中心屏蔽的域名清單中，有1筆為Microsoft Azure App Service相關公開後綴（Public Suffix）：azurewebsites.net，影響多個相關根網域的正常網站運作，獲報後立即函請台網中心，在18時11分許解除屏蔽，使相關網路服務恢復正常運作。

刑事局分析，此次事件之肇因，是在文書作業轉檔過程中，將架設於Microsoft Azure App Service之涉毒網站的子網域誤刪除，而導致屏蔽到其他相同根網域的正常網站，獲報後經緊急應變報請台網中心立即解除屏蔽。

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