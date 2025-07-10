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    屏東原鄉撤離481人 縣長赴瑪家慰問安置居民

    屏東縣長周春米至瑪家收容中心探視撤離民眾，分送消夜慰問。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米至瑪家收容中心探視撤離民眾，分送消夜慰問。（屏東縣政府提供）

    2025/07/10 22:56

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣原鄉降下超大豪雨，截至今（10日）晚10點許，共預防性撤離481人，縣長周春米趕赴瑪家佳義部落關心，帶上暖心的消夜慰問撤離的族人。

    周春米傍晚至災害應變中心聽取簡報、掌握防災狀況，與團隊研判山區因連續大豪雨，土質疏鬆、邊坡不穩，恐有致災之虞，決定8個原鄉及滿州鄉明（11日）停上上班上課；隨後並趕往瑪家鄉收容所慰問安置的部落居民，請族人等豪雨過後確認安全再返家。

    丹娜絲颱風加上這波大豪雨，屏東山區降雨量驚人，幾乎所有原鄉降雨累積都逼近1000毫米，雖據氣象署預報資料，明日雨勢較為趨緩，但原鄉仍有局部大雨或豪雨，為安全起見及考量居民整理家園，縣府決定霧台、三地門、瑪家、來義、泰武、春日、獅子、牡丹、滿州鄉明日仍停班停課。

    截至今晚10點，三地門、獅子、滿州、瑪家、來義等鄉預警性撤離481人，有370人依親，收容安置111人，其中瑪家鄉撤離210人，公所緊急開設收容所安置80人，周春米晚間也趕到收容所關心，分送豆漿、饅頭等熱食。

    周春米表示，瑪家鄉今雨量達500毫米，全縣之冠，2天累積雨量超過800毫米。感謝族人配合撤離安置，縣府提供最新式的防災帳棚，每戶可保有隱私、安心休息。

    丹娜絲颱風造成農損還沒復原，豪雨雪上加霜，農業部已公告屏縣農業天然災害救助，包括全縣木瓜、香蕉、苦瓜、胡瓜及恆春鎮大豆等，請農民盡快向所在地鄉鎮公所申報。

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