不裝電子支付取消攤商資格 基市府澄清：未強制

基隆市政府推動公有市場承租攤商續約時裝設電子支付。（資料照，記者俞肇福攝）

2025/07/10 22:16

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〔記者俞肇福／基隆報導〕2024年起，基隆市公有市場攤位承租要求裝置電子支付消費，市府在攤商續約時，會請攤商配合簽署意願書，意願書上寫著「未完成裝設取消承租權」，形同強迫裝設，攤商抱怨不合理。基隆市政府產業發展處長蔡馥嚀表示，未來會修正意願書文字，但是電子支付是趨勢，市府採取鼓勵不強迫。

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日前有承租基隆公有市場的攤商在網路上貼文，爆料的攤商貼出一張基隆市府提供的簽約意願書，要求立書人在承租攤位生效日起60個工作天內，裝設電子支付（不限街口支付、台灣Pay、LinePay、悠遊卡、一卡通等相關設備）；如果未於攤位生效日60天內完成裝設，將無條件取消承租公有市場攤位的權利。

蔡馥嚀受訪時指出，行動支付是潮流所趨，可以讓民眾多一種選擇，市府加強推動，續約或者新約時，將簽約意願書附在裡面，但並非強迫，未來會修正意願書的文字，多鼓勵攤商申請裝設，市府則全力協助，多數攤商也都認同行動支付是趨勢，使用電子支付會與日俱增。

公有市場賣豬肉的攤商說，傳統公有市場買青菜、水果、豬肉、水產品，多數是婆婆媽媽，不太會用電子支付，還要2%手續費，影響攤商申裝意願；而且上傳統市場買菜的民眾，消費習慣較愛用現金。

蔡馥嚀說，民眾上超商購物，普遍習慣電子支付，鼓勵民眾協助長者申請，目前公有攤商的電子支付申設還是會以鼓勵為主，申請不用錢。

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