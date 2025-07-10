為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    7/11生日！全家掛紅布條幫隔壁小7慶生 萊爾富嘆被排擠了

    全家今（10）日晚間在官方社群帳號分享2張照片，只見一家小7與其鄰近的一家全家，同步掛出紅布條慶生。（圖擷取自全家臉書粉專，本報合成）

    全家今（10）日晚間在官方社群帳號分享2張照片，只見一家小7與其鄰近的一家全家，同步掛出紅布條慶生。（圖擷取自全家臉書粉專，本報合成）

    2025/07/10 22:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕每年7月11日，是台灣7-ELEVEN吉祥物「OPEN將」生日；去年這天，全家便利商店曾在官方社群帳號發文，號召網友們一起為「隔壁同事」小7慶生，還推出各種優惠，趣味互動引發各界關注。今（10）日晚間，全家再度發文預告會在明（11）日為「隔壁同事」慶生，吸引上萬網友熱烈討論。

    據了解，全家今晚先在官方IG、臉書、Threads帳號分享2張照片，只見一家小7掛上紅布條，上面寫著「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」；與其鄰近的一家全家，則同樣掛出紅布條，內文表示「抓到！隔壁全家人。全家小編也7/11生日唷」。其實早在去年，就有全家分店掛出紅布條，祝福競爭對手兼「隔壁同事」小7生日。

    事後全家發文預告，「再過幾個小時，就是我們同事 7/11 的生日，我們正在做最後準備！！大家猜猜我們今年會怎麼為她慶生」，瞬間吸引網友們圍觀；該文發布1小時後，全家社群突然發文，發文者聲稱，「趁全家小編不在位置上偷發文......偷偷說，明天7/11全家小編生日，我們準備了慶生驚喜，拜託大家先保密，低調低調。」

    網友對此表示，「那有生日優惠嗎？」、「有免單優惠？」另外，同為台灣連鎖便利商店的萊爾富小編，則在Threads轉發全家發文，幽默表示「我感覺有被排擠～哭」，意外釣出達美樂小編留言安慰，逗趣互動笑翻眾人。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播