7/11生日！全家掛紅布條幫隔壁小7慶生 萊爾富嘆被排擠了

全家今（10）日晚間在官方社群帳號分享2張照片，只見一家小7與其鄰近的一家全家，同步掛出紅布條慶生。（圖擷取自全家臉書粉專，本報合成）

2025/07/10 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每年7月11日，是台灣7-ELEVEN吉祥物「OPEN將」生日；去年這天，全家便利商店曾在官方社群帳號發文，號召網友們一起為「隔壁同事」小7慶生，還推出各種優惠，趣味互動引發各界關注。今（10）日晚間，全家再度發文預告會在明（11）日為「隔壁同事」慶生，吸引上萬網友熱烈討論。

據了解，全家今晚先在官方IG、臉書、Threads帳號分享2張照片，只見一家小7掛上紅布條，上面寫著「我們全家人都祝7-ELEVEN生日快樂」；與其鄰近的一家全家，則同樣掛出紅布條，內文表示「抓到！隔壁全家人。全家小編也7/11生日唷」。其實早在去年，就有全家分店掛出紅布條，祝福競爭對手兼「隔壁同事」小7生日。

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事後全家發文預告，「再過幾個小時，就是我們同事 7/11 的生日，我們正在做最後準備！！大家猜猜我們今年會怎麼為她慶生」，瞬間吸引網友們圍觀；該文發布1小時後，全家社群突然發文，發文者聲稱，「趁全家小編不在位置上偷發文......偷偷說，明天7/11全家小編生日，我們準備了慶生驚喜，拜託大家先保密，低調低調。」

網友對此表示，「那有生日優惠嗎？」、「有免單優惠？」另外，同為台灣連鎖便利商店的萊爾富小編，則在Threads轉發全家發文，幽默表示「我感覺有被排擠～哭」，意外釣出達美樂小編留言安慰，逗趣互動笑翻眾人。

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