排水失靈 彰化溪州聯絡道變小運河 議員轟：這是人禍

連日豪雨，造成彰化溪州鄉與埤頭鄉聯絡國道的便道及涵洞淹成一片，成為「小運河」。（李俊諭提供）

2025/07/10 21:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣連日豪雨造成多處嚴重淹水，溪州鄉與埤頭鄉聯絡國道一號的便道及涵洞，幾乎淹成一片、成為「小運河」。當地民眾質疑，當年興建高速公路截斷原有排水系統，導致豪雨來時，高速公路就像一道土牆在擋水，雨水都流到馬路上，造成淹水。縣議員李俊諭今（10日）前往勘查指出，這不只是天災、更是人禍。

居民說，南北向高速公路通車多年，當年施工為配合路線，直接截斷原本自東向西自然排水的溝渠系統，並將排水分散導向周邊新設溝渠，但這些排水溝渠，根本沒有在排水，積水根本無動靜，甚至出現「道路淹水比排水渠還高出30公分」的異象，讓人懷疑到底哪個才是排水溝，只好向李俊諭陳情，找出解決方法。

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李俊諭表示，高速公路興建時，周邊排水系統應有自動宣洩功能，現在卻完全癱瘓，不僅排水不動，還疑似變成「擋水牆」，成為淹水元凶。他認為，這次災情凸顯基礎建設長期未檢討、缺乏維護，才讓天災變人禍。

李俊諭說，初步觀察，該排水渠長年未見流動跡象，明顯有設計與維護雙重問題，他已要求縣府與中央相關單位儘速會勘檢討，針對排水設計進行全面改善，並進行清淤與水流重整，否則災情將一再上演，當地居民永無寧日。

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