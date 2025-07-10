週五中南部慎防豪、大雨 入夜降雨趨緩

週五（11日）受低壓帶及西南風影響，南部、中部、澎、金、馬有局部大雨或豪雨發生機率。（資料照）

2025/07/10 22:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週五（11日）受低壓帶及西南風影響，南部、中部、澎、金、馬有局部大雨或豪雨發生機率，太平洋高壓逐漸增強，預計明晚起水氣減少，降雨也漸緩和；溫度方面，各地高溫約30到31度，低溫23到26度。

中央氣象署預報，受低壓帶及西南風影響，明晨起降雨區域由南部地區向中部地區及澎、金、馬擴展，這些地區有局部大雨或豪雨發生機率，仍可能有短延時強降雨。週五西半部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，東南部地區及澎、金、馬有局部短暫陣雨或雷雨，宜、花需則留意午後局部短暫雷陣雨，由於太平洋高壓逐漸增強，風向漸轉偏南風，低壓帶漸北移，主要低層水氣傳送區也漸移往台灣海峽，預計入夜後水氣減少，降雨也漸緩和。

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溫度方面，週五各地高溫約30到31度，低溫23到26度，澎湖陰短暫陣雨或雷雨25到30度，金門陰短暫陣雨或雷雨25到29度，馬祖陰短暫陣雨或雷雨25到28度。

氣象署也提醒，今晚到明天苗栗、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東（含綠島）及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，鄰近海域風浪大，浪高約2米左右，海邊活動及航行作業船隻應特別注意；又適逢大潮期間，中南部沿海低窪地區應防範局部積淹水現象。

天氣風險公司提醒，週五前南台灣仍為降雨熱區，週末雖有天氣好轉的空間，但連日累積雨量與午後熱對流風險仍在，戶外活動或山區行程請注意安全。隨著低壓帶逐步遠離，太平洋高壓勢力增強，週末各地天氣轉趨穩定，氣溫逐步回升，但仍要留意午後天氣變化，建議攜帶雨具備用。

紫外線方面，週五花蓮縣為「過量級」，其他縣市都是「高量級」。

空氣品質方面，週五受低壓帶影響，環境風場為西南風到偏南風，迎風面擴散條件佳。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

溫度方面，各地高溫約30到31度，低溫23到26度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，花蓮縣為「過量級」，其他縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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