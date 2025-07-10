竹縣芎林全國首場土石流演習 指導官抽查避難包：不合格

全國第一場以土石流致生大規模崩塌為題的無腳本災害防救演練，今天在新竹縣芎林鄉華龍村舉行，行政院政委季連成（中）「抽查」演習民眾身上揹的緊急避難包內容物。（記者黃美珠攝）

2025/07/10 21:12

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣芎林鄉華龍村今天下午在行政院政務委員季連成、農業部次長黃昭欽等觀察小組面前，舉辦全國第一場以土石流致生大規模崩塌為題的無腳本災害防救演練，成果獲得肯定；其中被疏散居民身上揹的緊急避難包一度成為全場注目焦點，除了亮黃色搶眼，也因季連成當場「抽查」內容物、認為不足以避難，提醒鄉親真正準備要更周全、豐富。

出身軍旅、陸軍中將退役的季連成是這場演習的中央指導官，對於全場演習視同真實，步步要求嚴謹，期間甚至曾cosplay記者，「採訪」前進指揮所內的新聞發布組，要求縣府說明當下掌握的災情等。

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就在他視察居民臨時安置處時，看到鄉親身上揹的緊急避難包，立刻大步走近「抽查」內容物，因為「避難包現在是政府推動的方向」。經檢視，避難包裡面只有水壺、衛生紙、免洗筷、餅乾、螢光棒等，季直言：東西非常簡單，不足以避難。

季連成演習後檢討強調，真正的避難包，1個男生起碼要揹上10公斤。裡面要有每個人一天的飲水跟食物，畢竟有時緊急撤離後，物資不一定能立刻補給到位，所以鄉親準備時，務必要有至少2公升飲水、餅乾之外的食物、必要醫療器材、手電筒、盥洗用具、換洗保暖衣服等，當真正災害發生時，可能要好幾天才能重回家園。

行政院政委季連成（中）今天下午在演習災害防救時，一度cosplay記者，採訪前進指揮所了解現場災情。（記者黃美珠攝）

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