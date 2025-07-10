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    首頁　>　生活

    國中補校3年全勤 79歲嬤獲模範生與陳其邁合影

    畢業於湖內國中補校，全市最年長79歲模範生薛淑珠（右）一圓求學夢，今與先生（左）及高雄市長陳其邁合影。（高雄市教育局提供）

    畢業於湖內國中補校，全市最年長79歲模範生薛淑珠（右）一圓求學夢，今與先生（左）及高雄市長陳其邁合影。（高雄市教育局提供）

    2025/07/10 20:50

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市教育局今（10）日在高苑工商舉辦113學年度第2場模範生及優秀畢業生與市長合影活動，其中高齡79歲的畢業生薛淑珠因幼時喪父，國小畢業就要顧家而無法求學，76歲才就讀國中，3年來不曾缺課並獲模範生肯定，努力求學的精神也感動許多人。

    畢業於湖內國中補校的79歲畢業生薛淑珠，小時候因父親出海打漁遇漁船翻覆，父親為了救同船年輕人而滅頂，家裡貧窮的她，國小畢業就在家照顧生病的母親和幫忙家計，結婚、生子又忙著照顧家庭，直到76歲時，才鼓起勇氣決定重拾課本繼續求學。

    薛淑珠家住茄萣，3年來風雨無阻到湖內國中讀補校，不曾缺課，學期結束以優秀成績獲模範生表揚；今天她在老公陪伴下與市長陳其邁合影，直說感動到難以言語，要將相片掛在客廳，做為自己人生最大的禮物。

    這場大岡山地區與市長合影場次，有來自燕巢、路竹、岡山、楠梓等14個行政區表現優異學子，其中茄萣區成功國小薛凱劼、與哥哥茄萣國中薛凱睿兩兄弟皆獲選模範生，他邀請哥哥與爸爸、媽媽與陳其邁合影時排成「無敵幸運星」，也期待光芒能向外擴散閃耀。

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