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    丹娜絲來襲13人未申請闖太魯閣保護區 國家公園署罰3千元、禁入園1年

    內政部今天部務會報安排國家公園署報告「國家公園進入生態保護區管理措施」，圖為內政部國家公園署長王成機。（內政部提供）

    內政部今天部務會報安排國家公園署報告「國家公園進入生態保護區管理措施」，圖為內政部國家公園署長王成機。（內政部提供）

    2025/07/10 20:18

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部國家公園署長王成機今天表示，颱風丹娜絲來臨期間，有13名民眾未經申請許可，進入太魯閣國家公園管理處生態保護區，依法開罰3000元，且一年內禁止進入雪霸、太魯閣、玉山3個高山型的國家公園。

    內政部今天部務會報安排國家公園署報告「國家公園進入生態保護區管理措施」。

    王成機表示，國家公園法第19條規定，進入國家公園生態保護區應經國家公園管理處許可，民眾須至「臺灣登山申請一站式服務網」線上申請入園服務，未經申請許可得裁罰3000元罰鍰，並禁止入園一年。

    王成機說，民眾到國家公園從事登山活動，應以「保育」為前提，並落實無痕山林等負責任登山。民眾依法申請許可進入國家公園生態保護區，除了可以符合承載量確保降低生態衝擊影響外，也有助於管理單位了解民眾登山路線與進、出園情形，可提升山域事故救援效能，維護民眾登山安全。

    他也提到，國家公園署正積極開發擴充入園APP提供使用便利性，並於登山口、步道及山屋宿營地進行查核，及提供登山安全宣導等服務。

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