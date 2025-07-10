日本擬修法防堵濫用「轉換制度」取得駕照 交通部：短期停留國人不受影響

國人要申請台灣駕照日文譯本，可至國內監理站辦理。（記者蔡昀容攝）

2025/07/10 20:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕日本為防堵短期停留觀光客濫用「外國駕照轉換制度」換取日本駕照，擬修法要求申請者提供「住民票影本」，證明是非短期停留旅客。交通部表示，我國短期停留旅客使用台灣駕照及日文譯本即可自駕，長期停留則需申請日本駕照，由於台日互惠措施，國人可免筆試路考申請換發。

由於許多外國短期停留旅客以下榻飯店、旅館等臨時居住地，作為駕照的登錄地址申請換照，再拿日本駕照換取國際駕照。日本宣布修法，未來擬要求申請者提供「住民票影本」（中長期停留者才有的文件），等同於防堵短期停留觀光客循此機制換取日本駕照。

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交通部公共運輸及監理司表示，短期赴日的國人，可至國內監理站申請我國駕照日文譯本，攜帶正本及譯本去日本即可於當地自駕。交通部統計，每年申請日本譯本份數有所差異，最多可達約20萬份。

國人若要長期居留，需要更換日本駕照。根據我國道路交通安全規則50條，我方與日本有互惠措施，國人可免筆試路考申請換發日本駕照。

至於台灣申請的國際駕照，不能在日本使用。我國國際駕照可於100多個國家使用，國人可至國內監理站申請。

交通部說明，如要申請台灣駕照日本譯本，請民眾攜帶駕照正本及身分證正本，至國內各公路監理單位申請，每份規費100元，可越區申請。駕照須於有效期內，否則須先辦理換照。換照須攜帶國民身分證、原領之駕駛執照、1吋照片1張。

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