為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化七八水災稻草淹向私人土地清潔隊不管？ 鄉長說話了！

    彰化七八水災造成大量稻草四處流散，福興鄉一處空地就淹滿稻草。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    彰化七八水災造成大量稻草四處流散，福興鄉一處空地就淹滿稻草。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

    2025/07/10 20:10

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣七八水災造成鹿港、福興嚴重災情，有福興鄉頂粘村民眾發現自家的空地竟然淹滿了漂來的稻草，原來是附近搶收稻作農地所漂來，但清潔隊卻只處理馬路上的稻草，真是讓人欲哭無淚。福興鄉長蔣煙燈強調，因為清潔隊員只能清掃公有地，稻草漂到私有地，請民眾自行清掃集中或打包，清潔隊就會幫忙清運了！

    民眾指出，因為這次七八水災大雷雨的累積雨量驚人，許多農民都在颱風之前就搶收稻作，隨著強降雨，稻草就隨淹水四處流散，他的私人地全部淹滿了稻草，想請求清潔隊幫忙，卻獲得「清潔隊只負責馬路上的稻草」，私人土地無法代為處理，根本就讓人束手無策。

    蔣煙燈指出，這次因為雨量過大，剛完成稻作收割農地的稻草，隨著淹水漂到馬路或是民宅空地，如果是清運垃圾的話，清潔隊責無旁貸，但因為稻草在私人地，清潔隊無法也不能去代為清掃私人地。

    蔣煙燈強調，如果稻草淹到馬路，因為稻草往往都會帶有泥土，踩在上頭會濕滑而造成危險，清潔隊都會加派人手清掃並清運，但如果是私人地，就請民眾自行清理，可以集中打包，再交由清潔隊清運，由於稻草不能運送去焚化爐，將會找地方堆置。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播