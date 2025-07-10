彰化七八水災稻草淹向私人土地清潔隊不管？ 鄉長說話了！

彰化七八水災造成大量稻草四處流散，福興鄉一處空地就淹滿稻草。（取自~~我愛鹿港小鎮~~2）

2025/07/10 20:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣七八水災造成鹿港、福興嚴重災情，有福興鄉頂粘村民眾發現自家的空地竟然淹滿了漂來的稻草，原來是附近搶收稻作農地所漂來，但清潔隊卻只處理馬路上的稻草，真是讓人欲哭無淚。福興鄉長蔣煙燈強調，因為清潔隊員只能清掃公有地，稻草漂到私有地，請民眾自行清掃集中或打包，清潔隊就會幫忙清運了！

民眾指出，因為這次七八水災大雷雨的累積雨量驚人，許多農民都在颱風之前就搶收稻作，隨著強降雨，稻草就隨淹水四處流散，他的私人地全部淹滿了稻草，想請求清潔隊幫忙，卻獲得「清潔隊只負責馬路上的稻草」，私人土地無法代為處理，根本就讓人束手無策。

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蔣煙燈指出，這次因為雨量過大，剛完成稻作收割農地的稻草，隨著淹水漂到馬路或是民宅空地，如果是清運垃圾的話，清潔隊責無旁貸，但因為稻草在私人地，清潔隊無法也不能去代為清掃私人地。

蔣煙燈強調，如果稻草淹到馬路，因為稻草往往都會帶有泥土，踩在上頭會濕滑而造成危險，清潔隊都會加派人手清掃並清運，但如果是私人地，就請民眾自行清理，可以集中打包，再交由清潔隊清運，由於稻草不能運送去焚化爐，將會找地方堆置。

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